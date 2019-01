Fuset se escuda en los técnicos por el montaje de la grada de Viveros Pere Fuset, ayer, en el hall de la Ciudad de la Justicia de Valencia. / damián torres El concejal de Cultura Festiva se desliga de cualquier responsabilidad en el proceso de contratación para la Feria de Julio A. RALLO VALENCIA. Martes, 29 enero 2019, 00:00

El concejal Pere Fuset compareció ante el juez de Instrucción 18 de Valencia por el accidente laboral que terminó con la vida de un empleado durante el montaje de las gradas de los conciertos de la Feria de Julio de 2017, celebrados en Viveros. Esta instalación era una novedad en esa edición. Nunca antes se había colocado y tras el siniestro se descartó volver a montarla. El edil de Cultura Festiva defendió la actuación de su departamento y, por extensión, del Consistorio.

El responsable de Compromís se esforzó durante su declaración por subrayar su papel político alejado de las cuestiones técnicas. De hecho, se escudó en los técnicos municipales -en los que confía plenamente, aclaró- para justificar que diera el visto bueno a la instalación de las gradas. La declaración del edil giró alrededor del origen y necesidad de instalar las gradas y de determinar la cadena de contratación.

OTROS CASOS uPasarela de Fallas Denuncia por la instalación de una pasarela para el tránsito de peatones durante la Ofrenda sin los permisos oportunos. uExpojove El juzgado todavía no le ha citado como investigado. La Udef analiza la vinculación de determinados empresarios beneficiados por adjudicaciones de su concejalía con la coalición nacionalista de Compromís.

Fuset indicó al juez de Instrucción 18 -se trata del profesional de refuerzo con el que cuenta el órgano por la macrocausa de Imelsa- que la idea partió de los promotores musicales -en realidad, los encargados de buscar a los artistas para que actúen en Fallas-. Al parecer, esta propuesta se produjo en una reunión en la que estaban los técnicos municipales y en la que el edil negó haber estado presente. Otras fuentes apuntan que el concejal sí estuvo en aquella cita con los técnicos y empresarios.

El concejal admite que no recurrió la multa de Trabajo porque se les pasó el plazo para hacerlo

La comparecencia se prolongó cerca de dos horas. Tras las preguntas del magistrado, comenzaron los interrogatorios de las defensas. El fiscal, como suele ser habitual en este tipo de procedimientos, no estuvo presente. En su último informe ya descartó la existencia de indicios de responsabilidad criminal en la actuación del concejal y descartó su comparecencia como investigado. Sin embargo, la acusación particular, que defiende los intereses de los familiares de la víctima mortal, impulsó la citación como investigado de Fuset.

Otra de las ideas del relato del edil es que el Ayuntamiento no tiene ninguna competencia de contratación del evento. Todo recae en el adjudicatario del concurso, promotores y las empresas que realmente montaron la grada y cuyos responsables también están investigados. Se trata de Promociones Musicales Osuna y Calecerina. Los investigadores consideraban que las mercantiles habían cometido dos infracciones graves por la falta de prevención de riesgos laborales. Así, proponían dos sanciones económicas por importe de 40.000 y 80.000 euros. Lógicamente, todo proceso administrativo se paraliza a la espera del final del procedimiento penal.

También el Ayuntamiento de Valencia fue multado por la Inspección de Trabajo con más de 40.000 euros por las irregularidades en materia de prevención. El Consistorio, sin embargo, no recurrió esta decisión para tratar de defender su actuación. El edil reconoció ayer que no lo hicieron no porque no tuvieran la intención sino porque se les pasó al finalizar el plazo durante las vacaciones de verano, indicó al juez.

Fuset, en manifestaciones a los medios de comunicación, manifestó sentirse «mucho más tranquilo» tras las dos horas de declaración que prestó en sede judicial. El edil no quiso comentar más detalles acerca del interrogatorio antes de abandonar la Ciudad de la Justicia alrededor de las 14.30 horas de la tarde.

Fuentes cercanas a la investigación prevén que la instrucción todavía se alargue con nuevas diligencias. En este sentido, tras la imputación de todos los promotores musicales, el concejal y las empresas instaladoras, adelantaron que muy probablemente algún responsable de la Cadena Cope -la que resultó adjudicataria del concurso- comparezca en sede judicial para dar explicaciones.