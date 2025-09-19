Fin de semana de embajadas y entrada mora y cristiana en el Marítimo

El paseo marítimo de Valencia, la playa del Cabanyal y la calle de la Reina se van a convertir este fin de semana en el ... escenario de batallas, reconquistas y marchas moras y cristianas, ya que se celebra la XXIX edición de la Entrada Moro-Cristiana del Marítimo.

Si en años anteriores este evento se ha celebrado en el mes de julio, dentro del programa de la Feria de Julio, ahora por tema de tramitaciones con demarcación de Costas, se ha trasladado al mes de septiembre.

Al programa que han preparado desde la Agrupación de Moros y Cristianos del Marítimo no le falta detalle. Desde ayer está abierto al público un mercado medieval en la explanada del paseo marítimo próxima al hotel Las Arenas.

Una de las tabernas del mercado medieval, en el paseo marítimo. LP

Allí se han instalado hasta el domingo unos sesenta puestos con artesanía de madera, plata y bisutería, hay puestos que ofrecen diademas ucranianas, colas de sirena y también hay una amplia oferta gastronómica con una taberna, un puesto de empanadas argentinas, de crepes o teterías.

Este viernes, a las 18 horas, se harán las tradicionales embajadas. Primero intervendrán los niños del grupo de teatro Peloki, dirigidos por Paloma García, para representan en el 'castell de la festa' que se ha instalado en la arena las embajadas infantiles, donde se escenifica la Batalla de Balansiya, pieza original de Miguel Ángel Bustos. Se escenificará la conquista de Valencia por parte de El Cid y la reconquista de los Almorávides.

Entrada y embajada de años anteriores. LP

Acto seguido le seguirán las embajadas adultas con la puesta en escena en esta 22 edición de 'La Gesta del Mío Cid', obra de Juan Alfonso Gil Albors.

El mercado medieval seguirá abierto todo el fin de semana y este sábado, a las 19 horas, se celebrará en la calle de la Reina, desde el cruce con Tarongers hasta la calle Arcipreste Vicente Gallart, la XXIX Entrada Mora-Cristiana del Marítimo en la que van a participarán alrededor de 650 personas.

Los espectadores podrán ver diez comparsas moras y la misma cantidad de cristianas y acudirán los Cavallers i Dames d'Uixó, con personajes como Jaume I, Na Violant y Arnau Segarra.

Este año la entrada tendrá un carácter especial ya que conmemorarán la naumaquia, representación de una batalla naval que se hizo en Valencia en 1755 entre el Puente del Real y el Puente de la Trinidad. Además, lo quieren hacer coincidir con el tercer centenario de la canonización de San Vicente Ferrer. En la parada Mora-Cristiana se podrán ver recreaciones de barcos, abordajes y luchas entre piratas berberiscos y cristianos, además de ballets y caballos batidores.

Ya el domingo celebrarán el día del patrón, San Pedro, con una misa y animaciones de danza y música en el entorno del mercado medieval del paseo marítimo.