Fiestas reduce a la mitad las carrozas participantes de asociaciones en la Cabalgata de Reyes de Valencia

La concejalía de Fiestas y Tradiciones ha sacado las tijeras y ha recortado el número de asociaciones que podrán participar en la Cabalgata de Reyes ... de 2026 en Valencia.

Este viernes se han aprobado las bases de la cabalgata en la Junta de Gobierno Municipal y se ha restringido a cinco el número de asociaciones ciudadanas, bien sean entidades culturales, festivas o clubes deportivos, que podrán desfilar con carroza propia.

Cabe recordar que esta medida supone un cambio de rumbo, porque precisamente en la cabalgata del pasado año se decidió justo lo contrario, ya que se hizo una ampliación y se pasaba de siete a diez colectivos.

Ahora no sólo modifica la cifra de diez, sino que además, no lo cambia por la cifra de 2024, que eran siete sino que lo restringe más.

Además, tanto los ocupantes de los vehículos como los acompañantes deberán vestir trajes acordes con la temática de la Cabalgata, siguiendo las directrices de la dirección artística, para garantizar una mayor coherencia del desfile.

Asimismo, también se ha determinado que, en caso de repartir caramelos, estos deberán contar con certificado de ser aptos para personas celíacas.

Las propuestas serán evaluadas según criterios técnicos y artísticos. Se tendrá en cuenta la adecuación de la carroza a la temática, la calidad de la propuesta, los recursos disponibles para llevarla a cabo, su viabilidad técnica y la motivación expresada por la entidad. Cada apartado podrá obtener un máximo de 20 puntos, lo que suma un total de 100. Finalmente, el Ayuntamiento seleccionará hasta cinco entidades para participar en el desfile de 2026.

Precio para patrocinadores y revisión de la publicidad

En el caso de las empresas que podrán optar a salir en la Cabalgata de Reyes de 2026, fija la cifra de patrocinadores en tres.

Estas son las principales novedades de las bases de este año., pero no la única. Además, ya se conoce el lema del festejo de este año. Tal como se contempla en las bases, el lema de este año es 'La Navidad, la ilusión que llevamos dentro' y ya se aclara que se establecerá «un número mínimo y máximo de participación, tanto de grupos y carrozas como de la totalidad del desfile. Fijará el orden de colocación del desfile. Podrá solicitar la retirada de una carroza o vehículo si considera que no se ajusta las normas de participación».

Para las empresas que tengan pensado optar a salir en este evento mágico, cabe destacar que podrán participar un máximo de tres. El plazo de presentación de la documentación será de diez días naturales desde el día siguiente de la publicación en el tablón de edictos y en la página web del Ayuntamiento.

La participación de las empresas en la Cabalgata de los Reyes Magos 2026 se hará a través de la condición de patrocinador mediante la participación con una carroza. Deben de incluir una carta de motivación para la participación en la Cabalgata de los Reyes Magos 2026; título de la carroza propuesta y temática (debe estar relacionada con la de la Cabalgata de los Reyes Magos 2026).

También tendrá que aportar fotografía de la carroza por los 4 ladosl,, para mostrar el diseño, dibujo, fotografía (una por cada lado) o boceto de la propuesta final de carroza decorada, que será supervisada por la dirección artística del evento para ofrecer mayor homogeneidad al desfile.

El precio mínimo para el patrocinio es de 2.145,80 € (IVA incluido). La oferta económica mayor recibirá 40 puntos y el resto de ofertas recibirá la puntuación de forma proporcional.

Si bien las carrozas de las entidades culturales, sociales od eprotivas no podrán llevar ninguna publicidad en sus carrozas, en el caso de las carrozas de las tres empresas patrocinadoras será el Ayuntamiento el que dé el visto bueno al contenido final. «Quedan expresamente excluidos los contenidos de carácter partidista. Asimismo, queda prohibido promocionar el consumo de drogas, difusiones relacionadas con bebidas alcohólicas o tabaco, las campañas de contenido violento, sexista, xenófobo o contra los valores democráticos, y en todo caso deben ajustarse a lo dispuesto en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, sobre publicidad ilícita, desleal y engañosa y cualquier otra normativa municipal».

Cabe recordar que la Cabalgata se celebrará el 5 de enero de 202, a las 17.30 horas. Como es habitual, la comitiva partirá desde el paseo de L'Albereda y recorrerá las calles de Navarro Reverter, General Palanca, General Tovar, Pau, plaza de la Reina, Sant Vicent Mártir y plaza del Ayuntamiento, para finalizar en Marqués de Sotelo.

Sobre la propuesta de este año. la concejala de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil, ha subrayado la importancia de estas bases: «Queremos que la Cabalgata de 2026 sea un espectáculo lleno de ilusión y coherencia estética, que represente la esencia de nuestras tradiciones navideñas y que, al mismo tiempo, permita la participación de asociaciones y empresas con propuestas de calidad».

Además, ha remarcado que la regulación busca ofrecer una mayor homogeneidad al desfile. «El objetivo de estas bases es asegurar que todas las carrozas y grupos participantes mantengan una línea común y cuidada, para que los niños de Valencia vivan una experiencia mágica e inolvidable en la noche más esperada del año».

Las reacciones de la oposición no se han hecho esperar. El concejal Pere Fuset afirma que es «una nueva muestra de hipocresía, los que criticaron ferozmente que Compromís redujera la presencia de empresas publicitarias en la Cabalgata de Reyes en beneficio de un desfile más artístico y familiar, han acabado por recular y usar los mismos argumentos para volver a reducirla. Lo hacen eso sí, empujados por el desinterés creciente de las empresas patrocinadoras que huyen de un desfile que con PP y VOX ha perdido en calidad y ha ganado en polémica y sectarismo».

Desde Compromís afirman que quieren «reivindicar que la Cabalgata de Reyes vuelva a dar cabida a la cultura valenciana excluida en los últimos años y acabe con una censura impuesta por Catalá que ha suprimido las dolçaines, los nanos i gegants, la banda sonora propia, carrozas municipales y a los ayudantes valencianos de los Reyes. Una cabalgata que con Catalá también ha proscrito el uso del valenciano, totalmente ausente del espectáculo como en el resto de fiestas en manos de VOX.»