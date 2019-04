Las fallas de Ciutat Vella desean participar más en la protección de monumentos Las comisiones que hacen verbenas en el centro piden «la misma vara de medir» tras el festejo del Ayuntamiento junto a la Lonja LOLA SORIANO VALENCIA. Martes, 9 abril 2019, 00:07

Las comisiones que organizan verbenas en Fallas en el entorno de la Lonja quieren tener una participación más activa a la hora de consensuar las medidas preventiva e incluso poder proteger con vallas los monumentos.

Antes de Fallas Mercado Central y Plaza del Doctor Collado ya pusieron sobre la mesa la propuesta de proteger los tramos de los Santos Juanes y de la Lonja recayentes a sus demarcaciones, pero las ideas no fueron contempladas.

Esta tarde se reúne la mesa de diálogo del bando fallero, a la que el Ayuntamiento ha convocado a colectivos falleros y asociaciones de comerciantes, hosteleros y vecinos, para analizar los problemas de suciedad en las calles y la existencia de botellón, pero las comisiones más afectadas por las medidas del centro aseguran que les gustaría haber sido convocadas.

Tono Fagoaga, de Doctor Collado, opina que «estamos por la labor de poner los medios necesarios para proteger y cuidar, pero nos gustaría sentarnos a hablar sobre estos temas que nos afectan directamente en esa mesa de diálogo y con Cultura Festiva y Patrimonio para proponer soluciones antes de llegar a que prohíban las verbenas».

Recuerda que el día de la plantà «a las cinco a de la tarde ya había gente comiendo por el centro y creando suciedad y no éramos las fallas, pero si no nos dejan estar en las reuniones donde se deciden las medidas, no podremos aportar».

El presidente de Mercado Central explica que «este pasado fin de semana el Ayuntamiento montó en el mismo punto que nosotros un escenario con música y queremos que haya la misma vara de medir para todos porque nosotros tenemos que dejar un lateral para que pasen vehículos de emergencias y este fin de semana ese trozo tenía vallas, no estaba libre».

Esta comisión ha trasladado sus dudas a la federación de Primera A para que las exponga en la mesa de debate de hoy «porque queremos saber qué potestad tenemos nosotros para poner seguridad».

En Linterna, el presidente, Francisco Maestre, recuerda que «queremos hacer campaña de 'Volem falla' y se hacen las verbenas para sufragar la falla, no para hacer negocio. Si no quieren verbenas en el centro, que nos dejen en otras semanas hacerlas en el río o poner una feria gastronómica».