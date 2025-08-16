Explosionan en Valencia una bomba de la Guerra Civil de manera controlada
Tras el hallazgo, la Policía Portuaria, especialistas de la Marina y la Guardia Civil, y agentes de la Policía Nacional se han desplazado hasta la zona
Redacción
Sábado, 16 de agosto 2025, 19:22
En la ampliacion norte del puerto de Valencia han realizado este sábado por la tarde un dispositivo para la explosión controlada de una bomba de la Guerra Civil.
El artefacto fue hallado mientras dragaban para la colocación de «cubos» para el relleno en la zona del nuevo muelle en el dique este exterior.
Tras el descubrimiento han acudido patrullas de la Policía Portuaria, especialistas de la Marina y la Guardia Civil, y agentes de la Policía Nacional.
Los efectivos de emergencias han acordonado el lugar y no han dejado acercarse a nadie a menos de 500 metros. Sobre las seis de la tarde han procedido a detonarlo de manera controlada.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.