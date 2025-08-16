Explosionan en Valencia una bomba de la Guerra Civil de manera controlada Tras el hallazgo, la Policía Portuaria, especialistas de la Marina y la Guardia Civil, y agentes de la Policía Nacional se han desplazado hasta la zona

Una bomba de la Guerra Civil que fue hallada en junio de 2024 en Valencia, imagen de archivo.

Redacción Sábado, 16 de agosto 2025, 19:22

En la ampliacion norte del puerto de Valencia han realizado este sábado por la tarde un dispositivo para la explosión controlada de una bomba de la Guerra Civil.

El artefacto fue hallado mientras dragaban para la colocación de «cubos» para el relleno en la zona del nuevo muelle en el dique este exterior.

Tras el descubrimiento han acudido patrullas de la Policía Portuaria, especialistas de la Marina y la Guardia Civil, y agentes de la Policía Nacional.

Los efectivos de emergencias han acordonado el lugar y no han dejado acercarse a nadie a menos de 500 metros. Sobre las seis de la tarde han procedido a detonarlo de manera controlada.