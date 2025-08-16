Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet activa una doble alerta roja para este domingo en la Comunitat por altas temperaturas
Una bomba de la Guerra Civil que fue hallada en junio de 2024 en Valencia, imagen de archivo. LP

Explosionan en Valencia una bomba de la Guerra Civil de manera controlada

Tras el hallazgo, la Policía Portuaria, especialistas de la Marina y la Guardia Civil, y agentes de la Policía Nacional se han desplazado hasta la zona

Redacción

Sábado, 16 de agosto 2025, 19:22

En la ampliacion norte del puerto de Valencia han realizado este sábado por la tarde un dispositivo para la explosión controlada de una bomba de la Guerra Civil.

El artefacto fue hallado mientras dragaban para la colocación de «cubos» para el relleno en la zona del nuevo muelle en el dique este exterior.

Tras el descubrimiento han acudido patrullas de la Policía Portuaria, especialistas de la Marina y la Guardia Civil, y agentes de la Policía Nacional.

Los efectivos de emergencias han acordonado el lugar y no han dejado acercarse a nadie a menos de 500 metros. Sobre las seis de la tarde han procedido a detonarlo de manera controlada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cañizares muestra a su nueva pareja después de la dolorosa ruptura con su tercera mujer: «La mejor compañía»
  2. 2 Las localidades de la Comunitat Valenciana donde hace más calor este sábado 16 de agosto en plena ola
  3. 3 Muere Elodia Ferrer, la madre del expresidente Ximo Puig
  4. 4 Aemet activa un doble aviso naranja en la Comunitat por la llegada de «los días más calidos del año» y pone fecha a la bajada de temperaturas
  5. 5 El Valencia anuncia la restricción de una tradicional costumbre en Mestalla
  6. 6 Desalojan varios chalés por un incendio en el término municipal de Xàtiva
  7. 7 Iberdrola anuncia cortes de luz en Valencia y otros 20 municipios de la provincia para esta semana (del 16 al 22 de agosto)
  8. 8

    Conductores de la EMT reclaman el reasfaltado de Colón, Gran Vía y tramos de Blasco Ibáñez y Tarongers
  9. 9

    El librero callejero de Valencia que antepuso su libertad a todas las cosas
  10. 10

    La rebaja del Impuesto de Patrimonio libra a 13.000 valencianos de pagar el tributo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Explosionan en Valencia una bomba de la Guerra Civil de manera controlada

Explosionan en Valencia una bomba de la Guerra Civil de manera controlada