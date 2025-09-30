Las esculturas dedicadas a Montoliu y Granero vuelven a la explanada de la Plaza de Toros

Las esculturas de dos grandes maestros de la tauromaquia: Montoliu y Granero vuelven a casa. Y es que la concejalía de Acción Cultural, Patrimonio y ... Recursos Culturales ha ordenado la reinstalación en la calle Xàtiva de las dos esculturas dedicadas a figuras del toreo, frente a la Plaza de Toros de Valencia.

Cabe recordar que las dos obras habían sido retiradas hace ahora dos años con motivo de las obras de Metrovalencia que se están haciendo para la habilitación del canal subterráneo que permitirá la conexión peatonal entre las estaciones de Xàtiva y Alicante.

Se trata de las piezas escultóricas obra del escultor de Navajas Manuel Rodríguez, dedicada al torero Manolo Montoliu; y del escultor valenciano Antonio Sacramento, dedicada al torero Manuel Granero.

Ambas esculturas, de propiedad municipal, fueron retiradas en el año 2023 con motivo de las obras de construcción del cañón peatonal entre estaciones de metro, promovidas por Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, FGV.

Reapertura de la calle Alicante, el 9 de octubre

Una vez finalizados los trabajos de repavimentación del entorno de la Plaza de Toros, y ante la inminente reapertura al tráfico rodado de la calle Alicante, concretamente el día 9 de octubre, las dos esculturas han sido restituidas en su emplazamiento original en la calle Xàtiva, ya que se han terminado las obras de adecuación de esa explanada.

La reinstalación de las dos piezas ha sido efectuada por personal de la Diputación de Valencia, bajo la supervisión de personal técnico del Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico del Ayuntamiento de València.

Durante estos dos años en los que las dos esculturas fueron trasladadas de sus respectivos espacios, han permanecido guardadas y custodiadas en los depósitos municipales para garantizar su adecuada conservación.

Tal como ha señalado el concejal de Patrimonio y Acción Cultural, José Luis Moreno, las dos esculturas serán sometidas esta misma semana a un proceso de limpieza y recuperación por parte de la empresa Ibidia Art SL, adjudicataria de la contrata de limpieza y mantenimiento del patrimonio cultural.

Repavimentación de la calle Xàtiva, cona escultura de Manolo Montoliu. Ayto. Valencia

La escultura dedicada a Manolo Montoliu es una pieza en bronce y de estilo realista, de tamaño un poco menor que el natural, realizada por el escultor nacido en Navajas (Castellón) Manuel Rodríguez. Fue colocada en el año 1995 y representa al torero y banderillero valenciano Manolo Montoliu, fallecido en 1992 por una cogida en la plaza de toros de la Real Maestranza de Caballeria de Sevilla. La estatua se sitúa de pie, ataviada con el traje de luces, sobre un pedestal de mármol blanco.

Escultura dedicada a Manuel Granero. Ayto. Valencia

Por su parte, la obra 'Monumento a Manuel Granero' fue instalada tres años después, muy próxima a la anterior, en la explanada sita junto a la Plaza de Toros de Valencia. En este caso, el estilo de la obra es abstracto, y el material utilizado fue el acero. Es obra del escultor valenciano Antonio Sacramento, y se levanta sobre un pedestal en piedra. Manuel Granero fue un célebre torero valenciano fallecido en 1922, a los 20 años de edad, por una cornada también en la plaza de Sevilla.