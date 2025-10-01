Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Hamás reclama garantías sobre la retirada total de Israel en Gaza antes de responder al plan de paz
El concejal de Movilidad y presidente de la EMT, Jesús Carbonell, junto al gerente de la misma, Manuel Martínez. AYTO. VALENCIA

La EMT deja sin fecha la prohibición de patinetes en los autobuses municipales

La medida, anunciada el pasado 16 de octubre, requiere una modificación del reglamento de la empresa pública

Álex Serrano López
Pablo Alcaraz

Álex Serrano López y Pablo Alcaraz

Valencia

Miércoles, 1 de octubre 2025, 18:05

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) ha dejado sin fecha la prohibición de subir patinetes eléctricos a los autobuses municipales pese a anunciarlo el ... pasado 16 de octubre. «Estamos trabajando en ello, el cambio requiere una modificación en el reglamento de la empresa que lleva su tiempo», ha dicho este miércoles el concejal de Movilidad y presidente de la EMT, Jesús Carbonell.

lasprovincias La EMT deja sin fecha la prohibición de patinetes en los autobuses municipales

