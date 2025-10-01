La EMT deja sin fecha la prohibición de patinetes en los autobuses municipales

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) ha dejado sin fecha la prohibición de subir patinetes eléctricos a los autobuses municipales pese a anunciarlo el ... pasado 16 de octubre. «Estamos trabajando en ello, el cambio requiere una modificación en el reglamento de la empresa que lleva su tiempo», ha dicho este miércoles el concejal de Movilidad y presidente de la EMT, Jesús Carbonell.

El Ayuntamiento anunció esta decisión hace ahora un año, tras un consejo de administración en el que se resolvió instar al Ayuntamiento a que inicie la modificación del reglamento de prestación del servicio de transporte en los autobuses de EMT para prohibir el acceso de los patinetes eléctricos.

Esta medida es competencia del pleno del Consistorio y responde al propósito de adoptar soluciones que garanticen la seguridad de los usuarios del transporte municipal después de que Metrovalencia adoptara limitaciones específicas para dicho modo de transporte. Las restricciones en el metro también afectaban a las bicicletas, aunque esta última prohibición se levantó este mes. Para patinetes la entrada en un convoy de metro sigue vetada.

Sin embargo, el Ayuntamiento no sabe ahora cuándo entrará en vigor. Carbonell ha reconocido este miércoles, en una rueda de prensa para presentar una nueva aplicación de la EMT que permite comprar billetes con tarjeta y la nueva web de la empresa, que la cuestión está parada. «Queremos aprovechar para introducir cambios en el reglamento», ha dicho, aunque sin concretar a qué se refería.

Nueva web

Mientras, la empresa ha lanzado su nueva página web con un diseño más claro, navegación simplificada y una experiencia homogénea en ordenador y móvil. El portal reorganiza y simplifica la información líneas, horarios, avisos de servicio, tarifas y atención a la ciudadanía— para que cualquier persona encuentre lo que busca en menos pasos y con una lectura más cómoda.

La nueva web nace sobre una base tecnológica actualizada que facilita la carga rápida de páginas, el contraste de textos y la legibilidad en pantallas pequeñas. El objetivo es que las personas usuarias localicen en pocos clics horarios, esquemas de líneas o títulos de transporte, y puedan tomar decisiones de viaje con información fiable y en tiempo real.

Como principal novedad se incorpora una zona de usuario registrado que centraliza gestiones digitales de forma segura. Desde ese espacio personal, la ciudadanía podrá asociar y administrar medios de pago y tarjetas de transporte vinculadas, consultar viajes y cargos, y activar o desactivar tarjetas cuando lo necesite, con controles diseñados para la protección del usuario. Este entorno será el punto de acceso a las nuevas funcionalidades digitales que EMT irá desplegando a partir de ahora.

El lanzamiento llega, además, en un momento clave para la digitalización del acceso al bus. A partir del 1 de octubre, MovimEMT se gestionará desde la zona de usuario: bastará con registrar una tarjeta bancaria —física o en el móvil o el reloj— para validar directamente a bordo con ella y viajar siempre con la mejor tarifa posible. El sistema aplica automáticamente el precio más ventajoso y establece un límite mensual: a partir del viaje 41, el resto del mes es gratuito, con un gasto máximo de 21 euros con la tarifa actualmente en vigor.

Con este sistema, cada trayecto tiene siempre el precio del bonobús (0,51 euros por viaje hasta el 31 de diciembre, con los descuentos subvencionados por el Ayuntamiento y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible) y existe un límite mensual: tras 41viajes, el resto del mes es gratuito, sin importar la cantidad de validaciones adicionales que se realicen. En la práctica, significa que nadie gastará más de 21 euros al mes, disfrutando de la libertad de moverse sin necesidad de planificar cuántos trayectos hará.

El nuevo modelo, pionero en España en el sector del transporte en autobús, garantiza además que cada cliente pague siempre el mejor precio posible. Al final de cada jornada, el sistema calcula automáticamente todos los viajes realizados, descuenta los transbordos gratuitos y aplica la tarifa más ventajosa. Además, si la persona llega a acumular más de 41 viajes, el resto de los realizados en el mes natural serán gratuitos.

Además, una de las grandes novedades del sistema implantado es que también pueden emitirse tarjetas de transporte tradicionales asociadas a la cuenta principal. Estas tarjetas se graban con un identificador seguro —un 'token'— y facilitan que una persona pueda gestionar los viajes de su familia, o de cualquier grupo de personas, sin necesidad de recargas previas. Se pueden solicitar en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía de EMT acudiendo con el DNI de la persona que va a usar la tarjeta, ya que se trata de tarjetas personalizadas, y tienen un coste de 5 euros. Cada tarjeta tendrá su contador único e independiente de viajes para que, en caso de superar los 41 en el mes natural, poder viajar de manera gratuita.