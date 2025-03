La empresa de los pisos turísticos de Patraix se queda sin licencia pero pretende lograr otra de alojamiento para más de 10 días

Los vecinos del residencial Nicet llevan dos años de lucha contra los pisos turísticos y ahora sienten que han ganado una batalla. Estos dos ... edificios de la calle José Roca Coll de Patraix, en los que viven 147 personas, se han mostrado siempre en contra de que en los bajos se pusieran en marcha 24 apartamentos turísticos, e incluso cambiaron los estatutos de la comunidad para impedirlo. Pero la propia empresa que gestiona estos apartamentos, tras dos meses sin iniciar el negocio desde que presentó la declaración responsable, ha perdido la licencia de actividad, después de la comprobación de la Conselleria de Turismo y del Ayuntamiento de Valencia.

Ahora esta compañía, la mercantil Axis, ubicada en Madrid, dispone de tres meses para volver a pedir esta licencia, aunque están estudiando otros movimientos, como poner los apartamentos a nombre de otra empresa e iniciar de nuevo el procedimiento, pero en este caso con una salvedad. Ya no pedirían licencia turística, que es para menos de diez días de alojamiento, sino un alquiler de temporada para más de diez días, lo que se rige por otra norma y ante la que sí podrían lograr ese permiso. Fuentes de esta empresa así lo aseguran y dicen que pretenden hacer ver a los vecinos que puede haber buena convivencia con ellos y que van a buscar perfiles de turistas de mayor edad y que vengan a quedarse más tiempo sin causar molestias.

Por su parte, los vecinos comenzaron hace ya tiempo su lucha contra esta empresa y pidieron tanto a la conselleria como al Ayuntamiento que anularan la licencia porque no habían comenzado la actividad, y por tanto el permiso decae. La junta de gobierno de este residencial cuenta con el 98% de los vecinos a favor de que esta empresa no ponga en marcha los apartamentos y cuentan con el apoyo de la asociación de vecinos de Patraix.

Esta semana el Registro de Turismo ha dado de baja en su base de datos los 24 pisos de este residencial al perder la licencia. La semana que viene entrará en vigor la nueva ley de propiedad horizontal, que indica que para que pueda haber un apartamento turístico debe contar con tres quintas partes del consentimiento de los vecinos, algo que en Patraix no van a conseguir, al estar todos en contra.

Desde la empresa se indica que hasta ahora los apartamentos estaban a nombre de una empresa gestora y ahora los van a poner en su propio nombre, dentro de lo que apuntan que es un mismo grupo empresarial, para poder coger clientes con reservas para más de diez días de estancia, para lo que necesitan una nueva inscripción en Turismo.

Por eso dicen que han sido ellos mismos los que han dado de baja los apartamentos, para cambiarlos de empresa y de tipo de duración, y empezar a funcionar en un corto plazo, aunque no concretan cuándo. Argumentan que están cambiando la decoración de los apartamentos y que en las próximas semanas no van a alojar a nadie, pero que su objetivo es filtrar bien el tipo de clientes para encontrar gente que se adapte a unas condiciones que puedan tolerar los vecinos, como que respeten el descanso, no hagan ruidos por las noches y no produzcan un ir y venir de maletas, sino que se queden durante más de diez días.