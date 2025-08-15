Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen de la pintada que ha aparecido junto a uno de los accesos a Viveros. Laura Garcés

La empresa del camión que destrozó la puerta de Viveros pagará los daños

Una pintada en el muro de la plaza de la Legión con la calle San Pío V suma otro daño que afea el cerramiento de un Bien de Interés Local

Laura Garcés

Laura Garcés

Valencia

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:40

Los daños ocasionados por un camión durante los trabajos de desmontaje del festival de música de la Feria de Julio en la puerta de los ... Jardines de Viveros correrán a cargo de la empresa del vehículo que los ocasionó. Lo han confirmado desde el Ayuntamiento de Valencia al asegurar que es «el seguro de la empresa el que debe hacerse cargo» de la reparación. La concejalía de parques y Jardines es la que realizará el informe que incluya los costes que supondrá la actuación.

