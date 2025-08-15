La empresa del camión que destrozó la puerta de Viveros pagará los daños

Los daños ocasionados por un camión durante los trabajos de desmontaje del festival de música de la Feria de Julio en la puerta de los ... Jardines de Viveros correrán a cargo de la empresa del vehículo que los ocasionó. Lo han confirmado desde el Ayuntamiento de Valencia al asegurar que es «el seguro de la empresa el que debe hacerse cargo» de la reparación. La concejalía de parques y Jardines es la que realizará el informe que incluya los costes que supondrá la actuación.

Como consecuencia del golpe, el pórtico de piedra que soporta la puerta de hierro vio desprenderse el pináculo de una de las columnas y alguna otra pieza de dejando un panorama desolador, inadecuado si se piensa en lo que merece uno de los jardines más emblemáticos de la ciudad que goza de la consideración de Bien de Relevancia Local.

Con el golpe del vehículo se agravó el deteriorado aspecto que sufre el cerramiento de un jardín. Pero no acaba ahí la historia. Ahora, además, se ha añadido una nueva necesidad de actuación para reparar otro daño como consecuencia de la pintada reivindicativa realizada sobre un grafiti que ha aparecido en el muro de la plaza de la Legión, muy cerca del punto donde se encuentran las taquillas de Viveros. De hecho, fuentes municipales del Ayuntamiento de la ciudad han confirmado que ya se ha trasladado a la delegación de patrimonio que se retire la pintura de manera que quede reparada la pared que quedó manchada por la pintura.

La verja y el muro, como ya les dijimos ayer en estas páginas, tiene muchas historias tristes que contar a las que en poco tiempo se han añadido las dos que se han comentado. Son numerosos los accidentes de tráfico que han ido machacando la estructura del histórico emplazamiento de la capital del Turia.

No sólo las consecuencias de las colisiones de vehículos, en distintos puntos del recorrido de la cerca del espacio, lo han ido afeando. A todo ello se añaden los desperfectos que se observan como consecuencia del paso del tiempo y que vienen a demostrar que si bien se han llevado a cabo algunas restauraciones, no parece que hayan sido suficientes.

Como ya informó LAS PROVINCIAS en mayo, la radiografía de Viveros ofrecía la imagen de un espacio conquistado por el olvido. En ese momento la verja y los elementos ornamentales de piedra sumaban instantáneas de decadencia a su recorrido. Grietas en los muretes de ladrillo visto que dejaban ver las entrañas de las columnas, tramos de forja vencida y la ausencia de piezas ornamentales son ejemplos de la situación en el recorrido por la calle San Pío V.

No mejor era ya la situación en el tramo recayente a la calle Botánico Cavanilles, desde antes incluso del golpe del camión. En este tramo se repetía la escena de las grietas, pero contando incluso con mayores desperfectos. Faltaban pináculos de los que coronan las columnas, mientras que algunos ya estaban mutilados en alguno de sus lados.

Aunque distinta, no mejor era ya en mayo la imagen que regalaba el paseo cuando la preciosa verja alcanza la degradada zona de las calles Vuelta del Ruiseñor y Genaro Lahuerta. Los muretes y columnas que soportan la forja se veían renovados. El ladrillo visto limpio y bien agarrado, pero las pintadas lo afeaban, como también lo hacían sobre las paredes de las construcciones del parque que recaen a este lado de una zona verde en su área histórica, ligada a la presencia del antiguo Palacio Real.

Mucho que ver. Entre tantos avatares sufridos y ante el paso de los años, no cabe duda de que los Jardines de Viveros reclaman atención y con ello las actuaciones que sean necesarias para salvar del olvido uno de los espacios verdes con mayor arraigo en Valencia.