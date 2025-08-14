El golpe de un camión de los conciertos de julio agrava el deterioro de la verja de Viveros

La verja de los Jardines de Viveros tiene demasiadas tristes historias que contar. El deteriorado aspecto que sufre lo atestigua. A los muchos accidentes de ... tráfico que la han ido machacando se suma ahora uno más que ha llegado para agravar la situación. Con motivo de la retirada de las instalaciones de los conciertos de la Feria de Julio, un camión chocó contra la puerta recayente a la calle Botánico Cavanilles en el punto del cruce con la avenida Blasco Ibáñez, según han confirmado desde el Ayuntamiento de la ciudad del Turia.

No cabe duda, las cifras lo atestiguan, que los conciertos se apuntan en el haber de la cuenta de resultados de ciudad, pero hechos como éste confirman que también habrá que leer el debe que arrojan los eventos de estas características.

Como consecuencia del golpe, el pórtico de piedra que soporta la puerta de hierro vio desprenderse el pináculo de una de las columnas y alguna otra pieza de dejando un panorama desolador, inadecuado si se piensa en lo que uno de los jardines más emblemáticos de la ciudad que goza de la consideración de Bien de Relevancia Local.

Basta pasearse por la zona para comprobar que en ese punto, una cinta de precinto recoge la puerta tras la que se descubren las piezas desprendidas del pórtico. Las piedras arrasadas por el golpe, a su vez, se encuentran amontonadas en el interior del jardín y protegidas por unas vallas de obra.

LAS PROVINCIAS ha recabado información sobre la situación, en particular sobre las actuaciones que están previstas para reparar o mejorar las piezas y cuándo. Desde el Ayuntamiento han señalado que se trata de «un asunto que depende del área de Parques y Jardines que en coordinación con Patrimonio Cultural encarga el arreglo de la valla. Normalmente tardan por el peritaje de los seguros».

También han explicado que cuando tuvo lugar el accidente, fue la concejalía de Fiestas la que actuó en un primer momento. Ahora son las otras dos áreas mencionadas, Jardines y patrimonio las que actúen en tanto que se trata de un Bien de Relevancia Local.

Sea como sea, lo cierto es que son numerosos los accidentes de tráfico que han acabado con resultado de algún vehículo empotrado contra el verjado y los daños consiguientes. Además, no siempre en el mismo lugar, circunstancia que a lo largo del tiempo ha llevado a observar rotos en distintos puntos, más allá de los desperfectos que se observan como consecuencia del paso del tiempo que vienen a demostrar que si bien se han llevado a cabo algunas restauraciones, no parece que hayan sido suficientes.

Así las cosas, lo cierto es que –como ya informó en mayo este diario–, el olvido parece haberse adueñado del jardín. La verja y los elementos ornamentales de piedra que la acompañan van sumando instantáneas de decadencia a su recorrido. Grietas en los muretes de ladrillo visto que dejan ver las entrañas de las columnas, tramos de forja vencida y la ausencia de piezas ornamentales reclaman a voz en grito atención para Viveros.