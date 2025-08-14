Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Aspecto en el que quedó la puerta tras el golpe del camión. L. Garcés

El golpe de un camión de los conciertos de julio agrava el deterioro de la verja de Viveros

El choque del vehículo suma otro desperfecto con el desprendimiento de varias piedras en uno de lo pórticos del jardín recayente a la calle Botánico Cavanilles

Laura Garcés

Laura Garcés

Valencia

Jueves, 14 de agosto 2025, 00:19

La verja de los Jardines de Viveros tiene demasiadas tristes historias que contar. El deteriorado aspecto que sufre lo atestigua. A los muchos accidentes de ... tráfico que la han ido machacando se suma ahora uno más que ha llegado para agravar la situación. Con motivo de la retirada de las instalaciones de los conciertos de la Feria de Julio, un camión chocó contra la puerta recayente a la calle Botánico Cavanilles en el punto del cruce con la avenida Blasco Ibáñez, según han confirmado desde el Ayuntamiento de la ciudad del Turia.

