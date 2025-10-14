Se derrumba una casa deshabitada en Patraix Los bomberos se han desplazado hasta la vivienda y el suceso no deja ningún herido

José Molins Valencia Martes, 14 de octubre 2025, 20:18 Comenta Compartir

Una casa que se encontraba deshabitada se ha derrumbado en la tarde de este martes en el barrio de Patraix, en Valencia ciudad. Concretamente ha sido en la calle Marqués de Elche y al estar vacía, no ha provocado víctimas ni heridos. Pero sí un gran susto para los vecinos de la zona, que han visto cómo la fachada se venía abajo.

Los bomberos se han desplazado hasta el lugar para perimetrar la zona por seguridad. La vivienda se encuentra en un punto en el que hay varias edificaciones antiguas que también están abandonadas. Una multitud de curiosos se han acercado para ver lo ocurrido.