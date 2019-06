Demasiada suciedad en el centro Montón. La acumulación de basura es habitual en muchas calles. / lp La asociación del sector pide más colaboración ciudadana por la basura que se queda fuera de los contenedores y exige un refuerzo en el barrido Los comerciantes reclaman un baldeo urgente: «Huele mal» P. MORENO VALENCIA. Viernes, 28 junio 2019, 23:56

Montones de basura apilados como si hubiera huelga de recogida, cuando no es así. Olores penetrantes, con una mezcla de vómitos, orina y excrementos humanos. «Al centro de Valencia le hace falta un baldeo urgente», aseguraron ayer desde la asociación de comerciantes, al destacar una situación que agrava el calor veraniego.

Los ejemplos no faltan como las calles Numancia, Ruiz de Lihory o incluso la plaza Redonda. «Es frecuente que duerma gente por la noche aquí y los comerciantes se encuentran de todo cuando llegan por la mañana; el baldeo es necesario, aunque fuera del horario comercial», apuntaron desde la entidad, dado que lo contrario les perjudica.

«El otro día tuvieron que echar serrín porque la limpieza no fue suficiente. Había excrementos y el barrendero hizo lo que pudo, aunque el problema sobrepasa a estos empleados, es general en el centro, sobre todo en calles pequeñas», opinaron. Una de las soluciones que apuntan es mejorar el alumbrado, dado que «cuanto mejor está iluminada una zona, menos suciedad de este tipo se genera».

La plaza Redonda es uno de los lugares donde se plantea una mayor limpieza del pavimento

Los últimos días de fuerte calor no han ayudado nada, más bien lo contrario. En algunas zonas, los vecinos se han llegado a plantear el cierre de las calles para evitar esta situación, como ocurrió hace poco con un callejón próximo a la plaza Ciudad de Brujas. El Consistorio denegó esa posibilidad, aunque es algo recurrente en el centro.

«La recogida puerta a puerta hay que mejorarla», añadieron sobre el papel y cartón que comerciantes y hosteleros entregan directamente a los empleados de la contrata. «Pasan con regularidad, pero esta semana no ha sido así, por lo que hemos avisado al Ayuntamiento. El problema es que no hay concejal, por lo que desconocemos qué solución le darán». indicaron. Esta acumulación de desechos se une a la mala concienciación ciudadana. «Se ven contenedores vacíos con la basura alrededor, eso no es normal».

La plaza Redonda es uno de los epicentros de la falta de limpieza, aunque también otras calles. «A veces las moscardas son tan grandes que molestan incluso a las personas que pasan, es decir, a los clientes de nuestros asociados», apuntaron, para subrayar que «se trata de la imagen de la ciudad, de las zonas más turísticas, las que deben estar mejor cuidadas todos los días».

La dificultad del callejero hace también que no abunden los contenedores para reciclaje. «Hay que construirlos soterrados porque es la mejor solución en zonas monumentales. Depender de la recogida puerta a puerta tiene ese riesgo porque cuando falla se producen estas cosas».

El olor, el mal olor, es algo que obviamente no se ve, pero «lo dice mucha gente cuando pasa por algunas calles, y si esto pasa donde hay tiendas, hay que imaginar cómo estará el resto, seguramente mucho peor». Amplias zonas de Velluters y el Carmen carecen de cualquier actividad comercial, salvo los bloques de apartamentos que ocupan las fincas.

El entorno de la muralla musulmana, en el corazón del Carmen, es un buen ejemplo. El Consistorio destinó una buena cantidad de dinero para recuperar el refugio de la Guerra Civil situado en la calle Serranos, aunque en la parte trasera proliferan las pintadas y las manchas de orines junto a dos contenedores de recogida de basura.

Lo mismo ocurre junto a la torre de San Bartolomé, donde la asociación Círculo por la Defensa del Patrimonio ha denunciado varias veces la colocación de depósitos de residuos junto a un inmueble protegido. Peor ocurre en las calles perpendiculares a Caballeros, también con restos de la muralla y donde se producen escenas como manchas de orines que recorren metros desde los rincones de fincas abandonadas.