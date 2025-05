Así es la curva de Turianova: cerrada y al lado de una salida a la V-30

El accidente de este lunes en el que dos hermanos de 41 y 18 años perdieron la vida cuando la motocicleta en la que viajaban ... se estrelló contra una señal de tráfico ha puesto el foco sobre la entrada a Turianova, un barrio nuevo entre La Fe y la V-30. Todo parece indicar que la velocidad fue la causa del siniestro, que ocurrió cuando el vehículo chocó con una señal de curva cerrada.

Se trata, cierto es, de una curva muy cerrada porque, en forma de gancho, permite acceder al parque Turianova. La curva viene de la V-30, de una recta larga desde el puente de la Pista de Silla, y permite o bien seguir hacia la ciudad todo recto o girar a la derecha nada más entrar para ir por la calle Forners de Castellar, que mide casi 800 metros de largo. Está bien señalizada y bien peraltada, pero un despiste o la intención de cambiar de carril en el último momento para seguir hacia Malilla o continuar por la V-30 puede provocar pérdidas de control de los vehículos.

Las primeras investigaciones de la Policía Local y Guardia Civil, que se ha hecho cargo del atestado, apuntan a un exceso de velocidad como causa del accidente. La salida de vía se produjo en un tramo de carretera con curva, por lo que todo indica que el piloto habría perdido el control de la motocicleta, de gran cilindrada. Al lugar acudieron agentes municipales, bomberos y una ambulancia del SAMU. La llamada al CICU entró poco después de las 16.30 horas, aunque los sanitarios no pudieron más que confirmar la muerte de los dos pasajeros de la moto, fallecidos en el acto como consecuencia del violento impacto. El siniestro causó algunas retenciones en las dos vías principales que confluyen en la curva del siniestro, la V-30 y la V-31, que se prolongaron hasta media tarde.

No fue el único accidente de este lunes. Se registró un choque entre un tranvía de Metrovalencia y un vehículo particular, al parecer, sin heridos graves. El suceso tuvo lugar en el cruce que une las calles Duque de Mandás y Santa Genoveva Torres, cuando un hombre de 70 años acabó arrollado por el vehículo del transporte público. El hombre salió del coche por su propio pie, según fuentes municipales. Hasta el lugar acudieron efectivos del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Valencia y de la Policía Local. Los agentes, tras comprobar que el hombre no había sufrido daños, le practicaron un test del alcoholemia y habría dado positivo, con un resultado por encima de los 0,50 miligramos por litro (mg/l).

El Ayuntamiento elaboró una auditoría de seguridad en la que estudió cuatro cruces importantes: Blasco Ibáñez con Cardenal Benlloch, Puerto con Cardenal Benlloch, plaza Zaragoza y Ángel Guimerà con las grandes vías (en ese cruce empieza Ramón y Cajal). Son los 4 más peligrosos de Valencia. De hecho, entre 2019 y 2023 hubo en ellos 597 accidentes, de los cuales 304 han tenido víctimas. Incluso mortales. Se lleva la palma la plaza de Zaragoza, con más de 300 siniestros. En esos cruces se han modificado las frecuencias semafóricas y se ha mejorado la señalización. Además, en la plaza de Zaragoza se han repintado las marcas viales para reorganizar la circulación.