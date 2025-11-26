Cuatrocientas plantas de Navidad para vestir de fiesta los mercados La concejalía de Comercio comienza el reparto en la instalación de Castilla y entre hoy y el jueves llegarán al resto de recintos comerciales

L. S. Valencia Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:59 Comenta Compartir

La campaña navideña ha arrancado este miércoles en el Mercado de Castilla, donde Santiago Ballester, presidente de Mercavalència ha comenzado el reparto de 400 plantas de Navidad que llegarán entre hoy y el jueves a todos los puestos de los mercados municipales asociados a Confemercats. El concejal de Mercados ha iniciado personalmente el reparto en el Mercado de Castilla, primer mercado en recibir las plantas procedentes de Mercaflor, que servirán para ambientar los espacios y acompañar a los comerciantes en una de las campañas más importantes

del año.

La acción busca visibilizar el papel de los mercados municipales como espacios de convivencia, abastecimiento y vida social en los barrios. Con este gesto, Mercavalència y Confemercats refuerzan su apuesta por el comercio de proximidad y por la dinamización de los mercados durante unas fechas clave para su actividad.

Apoyo a los mercados

El presidente de Mercavalència, Santiago Ballester, ha subrayado la relevancia de apoyar al comercio local en esta etapa del año. «Los mercados municipales representan autenticidad, calidad y cercanía. Queremos que los vecinos y vecinas recuerden que aquí encuentran producto fresco y un trato que solo puede darse en estos espacios. Este reparto es una manera de agradecer el esfuerzo diario de los comerciantes y de invitar a la ciuda danía a seguir confiando en sus mercados», ha señalado.

Por su parte, Jaime Ferrer, presidente del Mercado de Castilla, ha destacado la importancia de iniciar la campaña navideña con un gesto conjunto. «Para nosotros es un impulso comenzar esta acción en nuestro mercado. Las plantas llenan de ambiente festivo los puestos y nos ayudan a fortale cer la relación con los vecinos. Animamos a todos a visitarnos estos días, conocer la oferta del mercado y apoyar al comercio de siempre», ha afir mado.

Con el inicio del reparto en el Mercado de Castilla, Mercavalència y Confemercats estrechan más sus lazos al poner de nuevo en marcha una campaña que pretende reforzar la actividad de los mercados municipales, promover el consumo de proximidad y recordar el papel esencial que estos espacios desempeñan como centros de encuentro y cohesión social en la ciudad.