Lo Rat Penat suma un nuevo concurso de belenes tradicionales

Nacimiento del Salón de Cristal del Ayuntamiento de Valencia instalado en las Navidades de 2024.

L. S. Valencia Sábado, 22 de noviembre 2025, 19:24 Comenta Compartir

La entidad cultural Lo Rat Penat es por todos conocidos por su concurso de llibrets de falla en lengua valenciana, por los premios de las Cruces de Mayo, por los premios literarios de Els Jocs Florals, pero ahora, además suma un nuevo proyecto más: el primer concurso de belenes tradocionales.

Tal como detallan desde el colectivo que preside Josep Vicent Navarro Raga, el objetivo es fomentar la realización, montaje y preservación de la tradición belemista en hogares, parroquias, comercios, instituciones y entidades de toda la Comunitat Valenciana.

«El certamen nace con el propósito de dar visibilidad y reconocimiento al esfuerzo de todas aquellas personas y colectivos que mantienen viva la representación del nacimiento de Jesús por medio de Belenes elaborados con creatividad, dedicación y espíritu navideño», detallan desde Lo Rat Penat.

Podrán participar particulares, entidades públicas o privadas, centros educativos, asociaciones benéficas, parroquias, establecimientos comerciales y empresas que instalen su belén en territorio valenciano.

Plazos e inscripciones

La inscripción se tiene que formalizar en el correo concursbelens@loratpenat.org indicando nombre, apellidos, nombre de la entidad, DNI/ NIF, dirección y teléfono de contacto.

Para poder optar al concurso tienen que presentar tres fotografías en formato PDF entre el 9 y 19 de diciembre.

El jurado valorará la creatividad general, la originalidad, la fidelidad a la tradición, calidad artística, el ingenio y la riqueza escénica. Cabe destacar que habrá tres secciones: A, para familias; B para colegios, parroquias, institucionesy asociaciones benéficas y C para comercios, organizaciones y otros espacios públicos.

Cada categoría contará con un primer premio de 300 euros y un segundo de 200 euros y un tercero de 100 euros. La publicación de los ganadores tendrá lugar el 26 de diciembre y se anunciará el día de la entrega de los galardones. Todos los participantes que cumplan las bases, recibirán un diploma creditativo.

