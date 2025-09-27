Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La concejala de Turismo, Paula Llobet, en la exposición de Convivir Russafa. CONVIVIR RUZARFA

Convivir Russafa reivindica el trabajo entre vecinos y hosteleros para fomentar el turismo responsable

La Junta de Distrito acoge una exposición para mostrar los proyectos e iniciativas puestas en marcha desde 2018 para proteger el barrio

S. V.

Valencia

Sábado, 27 de septiembre 2025, 14:55

El colectivo Convivir Russafa reivindica la importancia de que los colectivos sociales y empresariales del barrio vayan de la mano para fomentar un turismo ... cívico y responsable. Así lo ha puesto de manifiesto en la exposición «Convivir Russafa: 7 años comprometidos por la convivencia (2018-2025)» que acoge la Junta Municipal de Distrito de Russafa, coincidiendo con el Día Mundial del Turismo. Una muestra que recoge los principales proyectos impulsados por el tejido asociativo del barrio para mejorar la calidad de vida, fomentar la convivencia y proteger el entorno urbano, en uno de los barrios con mayor actividad comercial y turística de la ciudad.

