El Conservatorio Joaquín Rodrigo de Valencia. Juanjo Monzó

El Conservatorio Joaquín Rodrigo de Valencia suspende clases el lunes por daños por las lluvias

Van a proceder a una limpieza integral de las zonas en las que ha habido desprendimientos para garantizar la seguridad

R. G.

Valencia

Viernes, 10 de octubre 2025, 18:34

Comenta

El episodio de lluvias de la dana Alice ha afectado al Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de Valencia, donde se han producido desprendimientos en diversas zonas del edificio. Esta situación ha llevado a este centro a decretar la suspensión de clases el próximo lunes y así se lo ha trasladado este viernes a la comunidad educativa.

Personal de la Unidad Técnica de Construcciones del Servicio Territorial de Infraestructuras Educativas ha visitado las instalaciones esta misma mañana para examinar los desperfectos que se han producido. También han estado presentes la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, y la directora del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana (ISEACV), Fani Blanch.

Entre todos, están valorando el procedimiento más adecuado para que, con la máxima urgencia, pueda actuar la administración para solucionar el problema. De momento, se ha decidido que el 13 de octubre no haya actividad lectiva.

Además, se va a llevar a cabo una limpieza integral de todas las zonas afectadas por los desprendimientos. De esta forma quieren garantizar la seguridad de profesorado y alumnado cuando se retomen las clases.

Desde el centro han indicado que el mismo lunes irán «informando en tiempo real» sobre los trabajos que se lleven a cabo, así como de cualquier novedad relevante que se produzca.

