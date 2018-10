Un conductor de la EMT se resiste a bajar la rampa para una bebé escayolada 00:11 LP La empresa asegura que ha dado órdenes para que la situación «no vuelva a repetirse» ÁLEX SERRANO Miércoles, 17 octubre 2018, 14:10

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia ha achacado a un reglamento de 2005 el hecho de que este fin de semana un conductor de la línea 70 se resistiera a bajar la rampa para un carrito que llevaba a una bebé de poco más de un año con las piernas escayoladas. Así lo han explicado tanto fuentes de la EMT como el mismo presidente de la entidad, Giuseppe Grezzi, que contestó en Twitter a la usuaria que denunció la situación explicando que el nuevo reglamento sí permitirá bajar la rampa para los carritos de bebé.

Los hechos sucedieron este fin de semana en un autobús de la línea 70, cuando una madre pidió la rampa para bajar del vehículo con el carrito de su hija de 18 meses, con las dos piernas escayoladas, una de ellas hasta la cadera. En el vídeo subido por la tía de la menor a una conocida red social, se escucha a la madre preguntar al conductor si «le cuesta dinero» bajar la rampa, mientras el empleado le dice que la niña «no es minusválida» (sic) y no «cumple la normativa».

La madre de la menor ha denunciado que la situación se repite «de manera sistemática» en la línea 70 entre Botánico Cavanilles y la Glorieta. «Ayer fue la gota que colmó el vaso porque me dijeron que apretar el botón de la rampa costaba dinero», ha explicado Mara Casillas, que además ha insistido en que la semana pasada ya denunciaron la situación y la EMT les dijo que iba a arreglar el problema, «pero no han hecho nada». «El cabreo es por el trato», ha precisado Casillas, que insiste en que bajar a pulso el carrito puede provocar «más fracturas» en la menor de 18 meses, que se rompió el fémur izquierdo a la altura de la cadera y lleva una aparatosa escayola desde la cadera hasta el tobillo izquierdo y la rodilla derecha. «No entiendo que presuman de ser el gobierno de las personas y Grezzi diga que el conductor cumple la normativa. Debería tomar cartas en el asunto de manera inmediata», ha criticado la madre.

Desde la EMT han facilitado la versión del conductor: «La señora no pidió que le bajasen la rampa para subir, ella subió normal y cuando fue a bajar fue cuando pidió la rampa. El conductor miró por el retrovisor y pensó, '¿quién me pide rampa para subir si nadie me la ha pedido para bajar?'. Entonces le dice a la señora que para carros de bebé no se acciona la rampa, sólo se arrodilla. La mujer protesta y al final el conductor le saca la rampa».

El concejal Grezzi contestó a la tía de la menor que sentía la situación pero que el conductor «está cumpliendo su deber, con el reglamento en vigor, desde muchos años atrás, y que justamente ahora mismo estamos modificando para que no se tenga que padecer esto«. Fuentes de la EMT; por su parte, han contradicho ligeramente al concejal esta mañana al asegurar que el reglamento »no regula este tipo de situaciones, en el nuevo reglamento en que estamos trabajando sí se va a regular«. »Ya hemos hablado con los conductores para que no vuelva a suceder mientras lo regulamos en el nuevo reglamento«, han explicado.

Concretamente, el artículo 19.4. del reglamento de 2005 dice que el acceso al autobús de personas que se desplazan con coches de bebé simples «se deberá efectuar por la puerta delantera, recomendándose que el cochecito vaya plegado, siendo responsabilidad exclusiva de la persona portadora del mismo la decisión al respecto, la adecuada colocación del carrito y la protección del bebé». Únicamente se autoriza el «embarque» a través de la rampa para casos de coches de bebés múltiples.