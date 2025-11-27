Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El Circ de Nadal devolverá las entradas a 4.500 espectadores al no poder inaugurar las funciones este viernes en Valencia
Operarios retirando material en el solar público donde se estaba montando la carpa del Circ de Nadal. LP

El Circ de Nadal devolverá las entradas a 4.500 espectadores al no poder inaugurar las funciones este viernes en Valencia

El Ayuntamiento decidirá si abre las puertas cuando revise la última documentación requerida y tras comprobar que desmonta ahora la instalación, tal como se le ha exigido en un requerimiento

Lola Soriano Pons

Valencia

Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:48

Comenta

Nuevo episodio del culebrón en que se ha convertido el montaje del Circ de Nadal que se anuncia con animales en el barrio de Benicalap, ... en un solar público de la avenida del Levante UD. Desde la gerencia del circo afirman que han mandado un comunicado a los clientes para informarles que les van a devolver las entradas para las funciones que habían previsto desde este viernes 28 de noviembre y hasta el domingo 30 de noviembre, al no contar todavía con las autorizaciones municipales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

