El Circ de Nadal devolverá las entradas a 4.500 espectadores al no poder inaugurar las funciones este viernes en Valencia

Nuevo episodio del culebrón en que se ha convertido el montaje del Circ de Nadal que se anuncia con animales en el barrio de Benicalap, ... en un solar público de la avenida del Levante UD. Desde la gerencia del circo afirman que han mandado un comunicado a los clientes para informarles que les van a devolver las entradas para las funciones que habían previsto desde este viernes 28 de noviembre y hasta el domingo 30 de noviembre, al no contar todavía con las autorizaciones municipales.

En el escrito incluyen el siguiente texto: «Nos ponemos en contacto para informarte sobre las entradas adquiridas para el espectáculo 'Las Guerras K-Pop Golden Huntrix', en sesiones del 28, 29 y 30 de noviembre».

Y añaden la siguente justificación: «Lamentamos comunicarte que debemos aplazar el inicio de la temporada debido a un trámite burocrático del Ayuntamiento, totalmente ajeno al Circ de Nadal. A pesar de que nuestro equipamiento artístico y técnico está listo par a actuar, esta circunstancia administrativa externa nos impide abrir las puertas en las fechas mencionadas».

Acto seguido aseguran que inician el proceso para hacer efectiva la devolución del importe de esas entradas y que recibirán el abono automáticamente con el método de pago original y añaden que «este contratiempo es sólo un breve retraso. El circo abrirá sus puertas en las siguientes sesiones una vez superado este trámite» y ponen un enlace para consultar el calendario.

Como las entradas tienen precios que oscilan entre los 10 y 40 euros, según la fila y la zona de los asientos, según el gerente del Circ de Nadal, Eduardo Belltall, la devolución de las entradas entre el 28 y 30 de noviembre, con cinco funciones, supone la cantidad de 45.000 euros.

Y queda pendiente saber si habrá o no actuaciones del 1 al 8 de diciembre porque hay otras 4.500 entradas vendidas para esas fechas.

La cuestión de fondo es que este circo ha vendido estas entradas y había fijado la inauguración de la temporada este viernes, pero sin contar todavía con todos los permisos de Dominio Público y de Sanidad del Ayuntamiento de Valencia.

Pendientes de que retire la carpa

De hecho, no hay que olvidar que por un lado, el Ayuntamiento de Valencia requiriró el miércoles a los gerentes del Circ de Nadal a que desmontara la carpa que ya habían empezado a poner en un solar municipal donde en un futuro va un colegio porque ya les habían informado previamente, con la visita de los agentes de la Policía Local de Valencia, que no podían montar hasta que no estuvieran todo concedido.

Y en segundo lugar, en ese requerimiento, se les informó que tenían deudas contraídas con el Ayuntamiento y que estaban pendientes de abonar. En este requerimiento el Consistorio advirtió el miércoles que si no desmontaba el material que habían comenzado a instalar y no pagaban las deudas, se denegaría automáticamente la solicitud.

Llegado el día de este jueves, si bien el montaje no había seguido adelante, las torres y parte de la carpa permanecen en el solar. Según informa el gerente del circo, Eduardo Belltall, «antes de desmontar las torres y la carpa hay que retirar material que habíamos alquilado, como unas casetas y bidones de agua para medidas contra incendios. Hemos avisado a los proveedores de que vengan a retirarlo y nada más lo quiten, se desmonta el esqueleto de la carpa y las torres» y asegura que ya había operarios retirando el material alquilado.

En cuanto al pago de las deudas, Belltall añade que en la jornada de ayer «se pagaron las deudas por sede electrónica, que ascienden a 3.800 euros, eran de unas tasas, de vehículos y de un expediente que teníamos con el Ayuntamiento».

Ahora el Ayuntamiento tendrá que comprobar si ha hecho caso al requerimiento haciendo efectivas las medidas de retirar la carpa y pagar las deudas y, mientras, desde el Ayuntamiento siguen analizando la nueva documentación que requirieron al circo en temas de Sanidad, animales y Dominio Público y recuerdan que el objetivo es «garantizar la legalidad del proceso administrativo y dejar trabajar a los técnicos».

Denuncia presentada en el juzgado

Cabe destacar que la polémica que se ha generado con este circo ya se ha traducido en que la empresa ha presentado una denuncia por la vía Penal en el Juzgado de Instrucción múmero 9 de Valencia, alegando presunta prevaricación, una denuncia que ahora mismo está en estudio y no se ha tomado ninguna decisión por parte del juzgado. También han presentado un contencioso-administrativa.

Ahora faltará ver si el Circ de Nadal desmonta las instalaciones, como le ha pedido el Consistorio, si se comprueba el pago de las deudas y ver cómo queda la resolución de las solicitudes.

Por lo tanto, lo que está claro es que el solar tiene que quedar impoluto, con las instalaciones circenses retiradas hasta que sepan si tienen el visto bueno o no para abrir sus puertas. Sólo si tienen está aprobación podrán montar y recibir al público, de lo contrario, tendrán que devolver también las entradas ya vendidas del 1 al 8 de diciembre.

El PSPV habla de denegación y el PP aclara que sigue en estudio

Si bien es cierto que habrá que esperar para ver cómo termina el asunto, desde el PSPV, la concejala Maite Ibáñez, opina que "se podía haber evitado" la situación "si Catalá cumpliera con lo acordado" en 2015, de la prohibición municipal de circos con animales" y se pregunta "por qué se ha tardado tanto en dar una respuesta definitiva".

Y es que el PSPV en su nota de prensa habla de que ya se "ha denegado" el circo, si bien la realidad, es que esto no es así. Desde el PP recuerdan que todavía no se ha denegado o concedido nada, que lo que se ha hecho es hacer un requerimiento y, a la vez, se siguen estudiando los documentos que se han solicitado, pero que no hay una decisión tomada.

Desde el PP afirman que lamentan "las mentiras que los socialistas han dicho hoy con temas inventados que no son ciertos. Como ayer le pedimos a Compromis, hoy le pedimos a PSPV respeto por el trabajo de los técnicos municipales que son los profesionales que determinan si se concede una autorización o no conforme a la legislación vigente. Se sigue trabajando en la misma y a la empresa se le ha hecho un requerimiento, que no una denegación".

Los populares explican que al ciurco "se le ha pedido dos actuaciones, que libere el solar de cualquier tipo de ocupación para la que todavía no está autorizado y que proceda al pago de las deudas que mantiene con el Ayuntamiento. Por tanto, es falso que se le haya denegado nada. Sólo en el caso de que no atienda dicho requerimiento, se denegará (en futuro no presente) la solicitud de autorización de ocupación del dominio".

Por eso, añaden: "Exigimos rigurosidad por parte de la oposición y una comprensión lectora a la altura de sus cargos. Le exigimos rigurosidad y que deje de generar fake news".

Por tanto, "que dejen de contar falsedades el PSPV sobre un proceso que está en curso y que sólo están creando confusión. El Ayuntamiento sigue trabajando en que se cumpla toda la normativa y reiteramos más respeto por el trabajo de los técnicos y menos demagogia e intentar sacar rédito político que genera confusión de un tema técnico".