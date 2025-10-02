Cinco trompetas interpretan el Himno Regional en la plaza de la Virgen

Un grupo de cinco trompetas ha interpretado esta mañana el Himno de la Comunitat Valenciana en la plaza de la Virgen con motivo del centenario ... de la composición de esta pieza.

El acto es previo al del domingo cuando un centenar de músicos interpretarán la pieza del Maestro Serrano y Maximiliano Thous.

En este sentido, Juan Pablo Valero, director general comisionado para València Music City, ha recordado el acto del domingo. «Será un acto participativo en el que intervendrán una representación de los coros de la Comunitat, de los músicos de la Comunitat y de bandas de música de la ciudad de Valencia y también participará una delegación de Moros y Cristianos», ha explicado.

También ha añadido que también participarán dos instituciones civiles que estuvieron muy involucradas en el acto de 1925 como son el Ateneo Mercantil que encargó la música y Lo Rat Penat, entidad a la que pertenecía Maximiliano Thous, artífice de la letra.

La parte institucional del acto del 5 de octubre contará con un homenaje a Serrano y Thous, cuyos bustos serán aportados por dos representantes de la sociedad civil valenciana: el Ateneo Mercantil de Valencia, cuyo presidente encargó la composición del himno (Tomás Trenor Palavicino, conde Trenor) y Lo Rat Penat, institución a la que pertenecía Maximiliano Thous y que además aportará su Senyera histórica de 1923, el facsímil más antiguo que se conserva de la Senyera de 1545 que se encuentra en el Museo Histórico de la Ciudad de Valencia.

Enmarcado dentro de la celebración del centenario, se va a volver a colocar en el Museo Histórico Municipal la partitura de la triple edición de lujo que encargó en 1925 el Círculo de Bellas Artes con motivo de su declaración como himno oficial, ya que fue retirada con ocasión de la última reforma del museo y no volvió a ser expuesta. En esta ocasión, será ubicado en la primera sala, junto a la réplica de la Senyera y el escudo de la ciudad.

Paralelamente, se está gestionando con el Ayuntamiento de Murcia la cesión de la partitura del himno original de 1909, que se encuentra en el Archivo Municipal del Palacio Almudí de Murcia, después de que la viuda del maestro Serrano, Isaura González Laporta, donara esta obra al programa radiofónico 'España por Valencia' para la gran subasta que emitió Radio Juventud de Murcia en 1957 para recaudar fondos a beneficio de las víctimas de la gran riada valenciana. En aquel momento, el manuscrito fue adquirido por 20.000 pesetas por un grupo de empresarios murcianos de la conserva y al cabo del tiempo lo donaron al Ayuntamiento de Murcia, a quien pertenece en la actualidad.