La CHJ dice al Ayuntamiento que la ciudad pague la limpieza del cauce del Turia si tiene prisa

«Existe la posibilidad de realizar estas actuaciones a su cargo, en dominio público hidráulico y/o su zona de policía, previa solicitud, en tiempo ... y forma, de la preceptiva autorización administrativa de esta Confederación Hidrográfica, o bien mediante la presentación de una declaración responsable, todo ello de acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Aguas (R.D.L. 1/2001, de 20 de julio) y demás disposiciones que la desarrollan». Esta es la lacónica respuesta de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) a un requerimiento del Ayuntamiento de Valencia para que limpie el nuevo cauce del Turia. La Federación Valenciana de Municipios y Provincias enviará otro al organismo de cuenca para que acometa estos trabajos cuanto antes, tal como la presidenta del organismo, y alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual ha desvelado este viernes en el Ayuntamiento en una visita a la alcaldesa María José Catalá.

Valencia pidió en marzo a la CHJ que limpiara de forma urgente el río desde el Azud del Repartiment hasta la desembocadura. «El agua evacuada por el nuevo cauce provocó un arrastre generalizado de restos muy importante como árboles, vegetación, áridos y fangos lo que ha provocado que el estado actual del cauce nuevo del río Turia presente un estado muy deficiente y deteriorado con números elementos impropios del cauce que dificultaría el correcto funcionamiento de evacuación», indicaba el Consistorio en el escrito. Dos meses después, el 15 de mayo, la CHJ contestó.

En el escrito, decía que la limpieza de cauces «se viene desarrollando regularmente, según las disponibilidades presupuestarias, en todo el ámbito de la competencia de esta Confederación, que comprende más de 46.000 kilómetros de cauces». «En este sentido, es conveniente recordar que la magnitud de dicha tarea, con una red fluvial de tal envergadura, y requiriendo de la validación previa presupuestaria, así como su programación, exige que estas actuaciones se circunscriban a las dotaciones presupuestarias existentes», indicaba el documento, que terminaba con ese párrafo que decía al Consistorio que lo hiciera con sus propios medios, algo que ya han tenido que hacer con la limpieza de las playas del sur.

Ahora, la FVMP se une a este requerimiento. En concreto, Bartual ha sostenido que las administraciones no pueden «estar impasibles a la no actuación y la dejadez de funciones de la Confederación Hidrográfica del Júcar», ya que hay «muchos escritos e informes técnicos» que detallan el «deterioro» del cauce. Por ello, ha avanzado que firmarán un requerimiento para reclamar que la CHJ actúe «de forma contundente y urgente para que el cauce del río Túria esté acorde a las necesidades que requiere».

En este sentido, ha sostenido que «se trata de dar soluciones porque son problemas de salud pública». «Esto no es una cuestión de prioridades, sino que es una obligación que la Confederación cuide el cauce del río Túria, que lo limpie. Todo ello mejorará la calidad de vida de todos nuestros conciudadanos, que son muchísimos los pueblos los que confluyen alrededor del cauce», ha recalcado Bartual.Asimismo, ha reprochado que hay «una máquina o dos trabajando» y siete meses después de la dana «ese cauce sigue igual». «Creemos que no es suficiente y que para que haya una respuesta inminente necesitamos un programa, actuaciones con un orden y que, por supuesto, se lleven a cabo y que sean eficaces para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en su día», ha aseverado.

Por su parte, Catalá ha avanzado que el Ayuntamiento de Valencia se unirá al requerimiento de la FVMP y ha agregado que espera que hagan lo propio el resto de municipios que lindan con el cauce. «Porque es urgente y porque en octubre nuestros vecinos esperan que ese cauce esté limpio. Y si hay lluvias, que estemos preparados», ha enfatizado.En este sentido, ha criticado que en el cauce hay «una o como máximo dos máquinas» trabajando en un recorrido que «tiene de 12 a 15 kilómetros y que está lleno de cañas, tuberías y cementos, con el consiguiente problema para la salud pública de los vecinos que lindan con el cauce, porque hay mosquitos, hay plagas».

Además, ha alertado de que, si se produjera otra riada, el cauce del Turia, «que es el que tiene que digerir toda esa agua, está sucio».Por ello, ha instado a la CHJ a presentar un plan de actuación «serio y responsable». «Esto no es un tema de prioridades, es un tema de urgencias, y la Confederación no entiende las urgencias. Habrá que explicarle las urgencias a la Confederación. Vamos a exigir esa limpieza, pero inmediata, urgente. No dos máquinas, las que hagan falta», ha aseverado. La primera edil de Valencia se ha mostrado «preocupada» por la capacidad del cauce del Túria, que «estuvo a medio metro de desbordarse» en la dana. Por ello, considera que «no sirve con un encauzamiento puntual del barranco de la Saleta y tampoco servirá con el encauzamiento del barranco del Poyo».

Catalá ha recordado que el día de la dana «cayeron 4.000 metros cúbicos de agua» y con esos dos encauzamientos de barrancos «se solventan 800 metros cúbicos». «¿Y el resto?», se ha preguntado. En este contexto, ha abogado por abordar «con urgencia» un Plan Sur Metropolitano que incremente la capacidad del cauce del Túria.«A partir de ahí, cuando tengamos un plan real de actuación, un Plan Sur Metropolitano, un plan de inversión en infraestructuras, con lo que sea necesario para ampliar esa capacidad, entonces pensaremos que el Gobierno de España va en serio», ha espetado.

La CHJ, por su parte, ha culpado a la depuradora de Quart-Benáger del retraso de los trabajos. Este viernes prevé abrir un canal de aguas bajas que evitará el estancamiento de aguas en el entorno de la V-30. El organismo de cuenca ha desgranado este viernes los trabajos de adecuación del nuevo cauce del río Turia «para resolver los problemas derivados de la dana». Estas obras se centran en retirar residuos y elementos obstructivos, «gran parte de ellos» retenidos en las pilas de los puentes.

En concreto, ha precisado que la primera de las actuaciones, que está «muy avanzada», comienza en el azud del Repartiment y acaba en el cuenco amortiguador situado en Xirivella. Además, ha apuntado que está previsto que hoy se abra un canal de aguas bajas que evitará el estancamiento de aguas en el entorno de la V-30.

Por otro lado, la segunda actuación permitirá adecuar el cauce hasta la desembocadura. Al respecto, la CHJ ha señalado que el comienzo de estos trabajos está «a la espera de que el caudal procedente de aguas sobrantes del riego y del efluente de la EDAR Quart-Benáger permita el acceso de las máquinas».La Confederación ha sostenido que la «prioridad» de estos trabajos, además de la adecuación y limpieza del cauce, «pasa por una regularización del lecho que evitará la generación de pozas».