Tránsito de viajeros en un tramo del interior de la Estación del Norte con distintos tipos de pintura. J. L. BORT

Chapa y pintura para la Estación del Norte

La maraña de andamios impide continuar con los trabajos para colorear de blanco las paredes del vestíbulo interior | Adif instala las escamas de cinc, el acabado final de la marquesina, en los laterales de la cubierta y la capa impermeable ya cubre la fachada

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:52

La rehabilitación de la Estación del Norte busca no sólo retirar el amianto de que el centenario recinto ferroviario sino también embellecer un Bien ... de Interés Cultural (BIC) único en pleno corazón de Valencia que ha sido víctima del deterioro como consecuencia del paso del tiempo. La reforma del complejo no sólo persigue la retirada del peligrosos material que reviste su monumental marquesina sino también recuperar el rumbo que parece ha ido perdiendo en los últimos tiempos. Con este objetivo trabajan desde el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) cuyos frutos ya son visibles tanto en el interior como en el exterior del recinto.

Espacios grises

