Chapa y pintura para la Estación del Norte

La rehabilitación de la Estación del Norte busca no sólo retirar el amianto de que el centenario recinto ferroviario sino también embellecer un Bien ... de Interés Cultural (BIC) único en pleno corazón de Valencia que ha sido víctima del deterioro como consecuencia del paso del tiempo. La reforma del complejo no sólo persigue la retirada del peligrosos material que reviste su monumental marquesina sino también recuperar el rumbo que parece ha ido perdiendo en los últimos tiempos. Con este objetivo trabajan desde el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) cuyos frutos ya son visibles tanto en el interior como en el exterior del recinto.

En los largos pasillos laterales que conectan el vestíbulo con los andenes, los usuarios habituales de la Estación del Norte han detectado una nueva tonalidad en sus paredes. Un color blanco impoluto y sin muestras de estar dañado por el paso del tiempo ha sustituido al tono amarillento con el que todavía impera en la zona de espera previa al acceso a los andenes.

Sobre esta cuestión, fuentes de Adif consultadas por LAS PROVINCIAS explican que se debe a que la restauración de las fachadas se está llevando a cabo por fases tanto en exterior como en interior del recinto. Por dentro se han restaurando las que coinciden con las siguientes fases de rehabilitación de la marquesina histórica, «ya que son incompatibles con la plataforma de andamios montada en vestíbulo hace dos años».

En cuanto a la retirada de la maraña de andamios que ocupa buena parte del vestíbulo, causando molestias a los pasajeros a la hora de subir, bajar o transitar desde o hacia los trenes, las mismas voces apuntan a que cuando se retiren los andamios en vestíbulo (al finalizar los trabajos de la primera fase de marquesina histórica), «se seguirá con la restauración de esas fachadas interiores». Asimismo, desde Adif inciden en que las fachadas restauradas no se pintan, sino que se recuperan los morteros originales (en color mucho más claro) que se fueron perdiendo bajo sucesivas capas de pintura.

En este sentido, desde el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias todavía no aportan una fecha concreta para la retirada de los andamios aunque vaticinan que esto se llevará a cabo «en los próximos meses». Eso sí, estas fuentes recuerdan que se mantendrán los que se están montando en la zona de andenes al pertenecer estos a la segunda fase de la restauración.

En lo relativo a los distintos materiales que hoy en día se pueden apreciar a simple vista en la cubierta de la Estación del Norte, desde Adif apuntan a que el material de color negro que ahora mismo copa la fachada principal del complejo es una capa impermeable intermedia. Aunque cabe destacar que el revestimiento final, las prometidas escamas de zinc y policarbonato transparente, ya se puede observar en la parte del techo recayente a las calles adyacentes como Alicante y Bailén.

La fachada principal ya se vio salpicada por el efecto de las obras en abril de este año con la instalación de un aparatoso andamiaje en el torreón noroeste de la fachada principal, en la calle Xàtiva. El objetivo de esta intervención es el mismo que el que se ha llevado a cabo en los corredores interiores: la recuperación de los colores de la fachada original y sus detalles, como las naranjas valencianas que revisten esta pared. Tal y como expuso Adif, la duración del proceso reformador tendría una duración de 28 meses por lo que los trabajos deberían terminar el primer trimestre de 2026.