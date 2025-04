El centro de salud Campanar II sigue con colas de media hora y el personal lo atribuye «al efecto llamada»

El estreno del nuevo centro de salud Campanar II en el recinto de la antigua Fe deja por segundo día consecutivo colas de pacientes en ... la calle esperando a ser atendidos en el mostrador. Este martes la fila de gente es más reducida que el lunes, pero sigue resultando llamativa. Todo el que vaya, salvo que tenga cita previa, debe hacer esa única cola, con independencia del trámite que necesite, y el tiempo de espera está en torno a media hora. Desde el ambulatorio argumentan que esto se debe «a un efecto llamada de la gente» en estos primeros días, según la coordinadora médica, Concha Estellés.

Porque el centro ha reforzado la atención, y a los cuatro administrativos que hay en el mostrador para atender la cola, se une otra persona para gestionar las tarjetas SIP y otras cuatro atendiendo llamadas de teléfono. En total nueve profesionales. Pero ante «la avalancha que está viniendo», según Estellés, está costando canalizarlo y que desaparezcan las colas. De hecho este lunes las largas filas continuaron durante todo el día e incluso por la tarde había gente en la calle esperando, igual que ha comenzado la mañana este martes.

El pasado viernes, que fue el día del traslado, el centro de Just Ramírez estuvo cerrado, y eso causó demora al perder esa jornada. Esto se suma a que en las últimas semanas ya no estaban dando citas ni ahí ni en el consultorio de Tendetes, y al abrir el nuevo de Campanar II, que fusiona y absorbe ambos ambulatorios, mucha gente ha decidido ir de forma presencial. «Está viniendo gente con cita para mayo para ver si los datos están correctos o para que les confirmen que este es el centro que les toca, cosas que no hace falta venir y menos hoy», comenta una administrativa del centro para explicar parte de esta cantidad de personas que hay en la cola.

La coordinadora defiende la labor de los profesionales. «Nosotros podemos controlar que de la puerta hacia dentro la atención sea eficaz, y así está pasando, pero si viene mucha gente de golpe, tendrá que esperar, no podemos hacer más», señala Estellés. Mientras dice esto a LAS PROVINCIAS, una paciente sale de la sala de curas de enfermería, antes de la hora que le habían dado, y destaca la «atención rápida y exquisita» que le han dispensado.

En la primera planta las salas de espera también están casi vacías. A las 18 consultas de médicos de familia se suman otras 15 de enfermería, y todas ellas están funcionando con sus profesionales, entre los que hay además otra quincena de médicos residentes del MIR en formación. El problema sólo se concentra desde la calle hasta el mostrador en la planta baja, con esa cola que no cesa. «Llevo ya 20 minutos y aún me queda para que me atiendan, necesito una renovación del medicamento», señala Mercedes, una paciente. Como ella, decenas de personas esperan para que les den cita con el médico, unos resultados de análisis, una cura o cualquier otro trámite.

En los últimos días ni la web ni la aplicación permitían sacar una cita con el médico, al estar en el proceso de traslado de centro de salud, y desde este lunes ya es posible hacerlo por internet. Una circunstancia que en el centro esperan que ayude a rebajar esta cola a lo largo de la semana. «La mayoría de gente viene a pedir cita. Ha sido una avalancha, no hemos podido controlar la cola, aunque hoy ya va fluyendo un poco más. Hemos comenzado pero aún hay cosas pendientes. Tenemos que ubicar aún los faxes, dar documentos a los pacientes, escanear, ese tipo de cosas se están solucionando», explica la coordinadora. «Ha habido algún en la consulta telefónica, pero son cosas a subsanar normales de cuando un centro empieza», asegura.

«Vamos a abrir la agenda de mostrador, pero esto no es un Ferrari, que se pone a 100 en 30 segundos. Tiene que empezar a rodar, hay cosas que se han diseñado de una manera y a lo mejor tenemos que rectificarlas según responda la población. Hemos puesto en marcha esto en un tiempo rápido. Ayer fue una barbaridad, hoy hay gente pero no tanta, pero hay mucho personal atendiendo en el mostrador», apunta la responsable del ambulatorio.