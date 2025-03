Catalá: «Estoy trabajando en una posible modificación de la estructura del gobierno municipal en los próximos días»

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha confirmado este jueves que está estudiando una remodelación del gobierno municipal, como ha adelantado LAS PROVINCIAS. ... La crisis de Vox, con la salida de dos concejales de los cuatro que tiene en el Ayuntamiento, ha provocado que Catalá esté trabajando en hacer cambios entre los miembros de su equipo en los próximos días.

«Por supuesto que lo estoy valorando. Toda crisis como la que está viviendo mi socio de gobierno requiere una reflexión sobre una posible remodelación y efectivamente es posible que se produzca», ha señalado la alcaldesa. «Yo quiero pensar que en los próximos días mi socio de gobierno va a resolver los problemas que tiene en sus miembros del grupo municipal y los que ya no son miembros y eso permitirá una estabilidad», ha manifestado.

«Estoy valorando y trabajando en una posible modificación de la estructura del gobierno», ha recalcado Catalá sobre esta situación. La salida de Juanma Badenas y Cecilia Herrero, concejales de Vox, ha provocado que se rompiera el acuerdo de mayoría en el Ayuntamiento y ahora la alcaldesa gobierna en minoría sólo con los miembros del PP, y por tanto necesita el apoyo de otros concejales para sacar adelante las medidas.

Esta semana, la abstención de Badenas y Herrero en una votación en el pleno provocó que saliera adelante una moción de la oposición sobre el nuevo Mestalla, y Catalá ha querido puntualizar sobre este asunto: "Esa moción antes de que se produjera la votación, el secretario general del pleno advirtió de que no era legal. Una moción política no puede modificar las competencias del pleno, no se puede modificar que algo que es competencia de la Junta de Gobierno pase a ser competencia del pleno, nace muerta. No íbamos a votar a favor de una moción ilegal. Vamos a clarificar el viernes que es inviable", ha manifestado. Además, Catalá añade que la justicia está de su parte: "Hay distintas sentencias, no pueden modificar su situación respecto a la situación anterior que tenían antes de abandonar su grupo municipal. Todos los escenarios están abiertos".

Acerca de si estos dos concejales pueden crear inestabilidad en el gobierno municipal, o en cambio, sumarse a las medidas que proponga el PP, la alcaldesa ha indicado: "Me gustaría que los dos concejales no adscritos pudieran entenderse con su formación y no se produjera esta situación", que puede provocar más situaciones como la de esta semana, que aproveche la oposición para sacar adelante otros proyectos sin el voto a favor del PP.

Actualmente, tras su marcha del partido, Badenas y Herrero están en el Consistorio como No adscritos, y Catalá no quiere que esta situación siga acarreando más problemas, ya que tiene 15 concejales, frente a los 16 de Compromís y PSPV, por tanto está en minoría. En los próximos días la alcaldesa analizará la situación para tomar una decisión sobre qué tipo de remodelación lleva a cabo y qué estrategia debe seguir, aunque para ello necesita conocer qué piensan hacer estos dos concejales No adscritos, si van a seguir votando lo mismo que haga Vox o en cambio muestran opiniones distintas, lo que complicaría mucho la situación.