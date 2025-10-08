Catalá llama a la calma en la procesión del 9 d'Octubre y Sanjuan espera «una sociedad combativa para exigir Justicia» El portavoz socialista asegura que es compatible «exigir Justicia de forma pacífica y la democracia»

Lola Soriano Pons Valencia Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:16 Comenta Compartir

La procesión cívica de este año del 9 d'Octubre no será nada fácil. A las posibles dificultades que se puedan presentar por la previsión de una jornada lluviosa, se suma el posible ambiente de protestas que se puedan generar.

Precisamente ese miércoles, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, tras contemplar la exposición de la Real Senyera en el Salón de Cristal ha hecho un llamamiemto a la calma, a la normalidad. «Hay muchas actividades en la calle estos días que espero que no se tengan que suspenderpor la lluvia».

De igual modo,ha recordado que en la reciente reunión de Seguridad que tuvo con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, «ya pedí extremar la seguridad» y ha matizado con la idea de que «no lo digo ya por los políticos, sino por proteger a las miles de personas, familias enteras y personas mayores que salen a la calle y rendirle respeto a la Real Senyera».

Ha afirmado que espera que en la jornada «se mantenga la situación de normalidad». A pesar de ello, ha recordado que trasladó a Bernabé y al conseller de Interior «la preocupación del Ayuntamiento por la situación». Incluso ha recordado que «hay acontecimientos que se han tenido que suspender en Madrid».

Por su parte, el portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Valencia, Borja Sanjuan, ha opinado que ste 9 d'Octubre se produce cuando falta poco para que se cumpla un año de la tragedia del 29 de octubre. «Es un 9 d'Octubre de memoria y de responsabilidad de una exigencia de Justicia para un pueblo que ha sido ejemplar y que tiene claro quién quiere que le represente y qué simbolo los representa».

Acto seguido ha opinado que se debería de abrir un debate de si «la persona que se ausentó en el día más difícil para los valencianos, deber ser el que represente una procesión cívica donde los valencianos hacemos alegato de lo que significa ser valenciano».

Incluso ha explicado que debería exigirse unos requisitos mínimos a los políticos «como que te importe el resto de valencianos y su seguridad».

En cierto modo ha arengado a que la gente se exprese en este sentido. Ha dicho: «Espero ver a una sociedad valenciana tan combativa en la exigencia de Justicia como he visto estos meses».

A la pregunta de si eso no era animar al conflicto en la procesión cívica, ha respondido: «Es compatible exigir Justicia de forma pacífica y la democracia». Acto seguido ha opinado que «estamos mal acostumbrados a deminizar la crítica en democracia y hay que recordar que hubo dos riadas en el 39 y 57 y las personas arfectadas no se pudieron reivindicar, pero mañana podemos reivindicar a las 229 víctima».