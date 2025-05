Catalá asegura que la alianza con Vox es sólida porque los asuntos de gestión salen adelante

EFE Valencia Miércoles, 28 de mayo 2025, 19:15 Comenta Compartir

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha defendido este miércoles que la alianza PP-Vox en el equipo de Gobierno «es sólida», que «en materia de gestión sale todo adelante» y que considera «bueno que se sepa que el PP tiene una opinión diferente respecto a Vox».

Catalá ha insistido en que «el Gobierno local no ha perdido ninguna iniciativa» en el último pleno, ya que «el debate sobre Palestina y los derechos LGTBI que planteó la oposición no son cuestiones propias».

El PSPV y Compromís presentaron al pleno dos mociones en las que pedían al Ayuntamiento que condenase «el genocidio cometido por el Estado de Israel en la Franja de Gaza, por constituir una violación sistemática del Derecho Internacional Humanitario» y que señalase como «cómplices» a quienes no lo condenan.

Finalmente se aprobó un texto del PP, con el apoyo de Vox, que solicita al Gobierno de Israel el cese inmediato de todas las actividades militares contra la población civil palestina y el respeto al Derecho Internacional Humanitario.

«Creo que lo más importante -del pleno- fue la ampliación del IVO, una de las instituciones de referencia más importante de la salud, muy vinculada con los valencianos, uno de los centros de tratamiento del cáncer más reconocidos a nivel internacional, me hubiese gustado que las portadas hablasen de eso hoy», ha lamentado la alcaldesa.

Según ha sostenido Catalá, las diferencias políticas no le preocupan «siempre que lo que compete al Ayuntamiento salga adelante y tenga luz verde».

«No toleraría que pasase lo que sucedía en el anterior Gobierno, donde las discrepancias entre PSPV y Compromís bloqueaban cuestiones tan importantes como los PAI de Benimaclet o el del Grau».

«A mí no me preocupa marcar diferencias con Vox, porque no es el partido en el que yo milito. Me parece mejor que la gente sepa que pienso distinto», ha agregado.

Desde Vox se han reivindicado como «un socio que no boicotea, es leal al pacto y además demuestra voluntad de mantener la estabilidad del Gobierno en el Ayuntamiento de València».

«Nuestro compromiso es seguir cumpliendo con aquello que los valencianos eligieron en las urnas y no vamos a permitir ni tolerar acciones que no cumplan ese propósito», han agregado.