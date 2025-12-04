Así es la casa del Cabanyal con más pujas: un primer piso en la calle Francisco Eiximenis, con terraza de 60 metros y con un precio de salida de 120.000 euros

Ni una ni dos. Han sido 150 las pujas presentadas para adquirir una de las seis propiedades que sacó a subasta en el mes de ... octubre la oficina pública del Plan Cabanyal-Canyamelar.

La vivienda que ha despertado más interés es la ubicada en la calle Francisco Eiximenis 28, primer piso, que ahora mismo cuenta con 37 candidatos para convertirse en futuro vecino, eso sí, después de hacer una reforma integral, porque todos los inmuebles que se enajenan necesitan obras importantes para hacer de las viviendas un verdadero hogar.

De las 150 ofertas recibidas por las seis propiedades, la primera planta de Francisco Eiximenis 28 ha recibido 37 ofertas; le sigue la propiedad de Vidal de Canelles 20-1, con 32; el bajo de esa misma casa de Vidal de Canelles tiene 31 ofertas; 24 suma la vivienda en primera planta de Ángeles 22; el bajo de Francisco Eiximenis bajo tiene 14 ofertas y Ángeles 22 bajo, 12.

La vivienda que más ha atraído la atención, el primer piso de un edificio que era unifamiliar, cuenta con 77,13 metros cuadrados construidos, pero gana amplitud con una terraza descubierta de 62,77 metros cuadrados y el inmueble carece de luz y agua. Eso sí, se tiene que renovar toda la cocina y el baño y hay que arreglar la terraza. La compra de este piso es, además, compatible con la puja por la planta inferior.

En Vidal de Canelles 20, primer piso, la superficie construida es de 85,89 metros cuadrados, lleva anejo un cuarto trastero en zaguán del edificio y el precio de salida es de 95.000 euros y es compatible también con la puja por la planta baja.

En la planta inferior de Vidal de Canelles 20, los metros construidos son 101,03 metros cuadrados, tiene asignado un corral y patio descubierto y el precio de salida es de 99.000 euros.

En el caso del inmueble de calle Ángeles 22 primero, la superficie es de 145.67 metros cuadrados, tiene asignado un cuarto trastero ubicado en la terraza y el precio de salida es de 145.000 euros. Y también es compatible con la puja de la planta baja.

Imágenes de la casa de Ángeles 22 y ficha con las habitaciones de Francisco Eiximenis 20, bajo. Jesús Signes/ LP

El bajo de Francisco Eiximenis 28, que tiene 133,90 metros cuadrados, tiene asignados dos pequeños patios de luces y sale a subasta por 135.000 euros.

Y otro bajo, el de la calle Ángeles 22, que tiene 155,37 metros cuadrados se subasta por un precio de salida de 160.000 euros.

La oficina Plan Cabanyal-Canyamelar espera ingresar un mínimo de 634.000 euros con la subasta de los seis inmuebles, pero habrá que esperar a mitad de mes para conocer los precios que ofertan en la puja los aspirantes.

Y es que, ahora, van a empezar a abrir los sobres de carácter administrativo que contienen los documentos que justifican si es o ha sido vecino antes del Cabanyal, la edad, tipo de familia (monoparental, numerosa, etc) o si puede justificar alguno de los puntos incluidos en las bases que dan puntos.

Luego se concederán tres días a los aspirantes para que puedan subsanar errores o aportar documentación faltante. Y será a mitad de mes cuando ya se abrirán los sobres que muestren las cuantías. Hay que tener en cuenta que no sólo se valora el que ofrezca más dinero, sino que se contemplan también los puntos recibidos de las bases.

Cabe recordar que en la subasta realizada en 2023, se llegaron a presentar 258 aspirantes para 14 inmuebles; en la puja de 2024, participaron 161 aspirantes por 12 casas; a principios de 2025 fueron 121 los que pujaron por seis casas y ahora son 150 por seis propiedades.