Las falleras mayores de Valencia, en su proclamación. LP

Carmen Prades abre su reinado con un espolín 'Libertad' verde Convento

La fallera mayor infantil luce un tono crema en el acto de Proclamación en el Ayuntamiento

Laura Garcés

Laura Garcés

Valencia

Martes, 14 de octubre 2025, 19:19

Comenta

Verde Convento. El color identificativo de su falla, que lucen de forma corporativa los falleros en las chaquetas, bandas y otras prendas. Ese es el ... tono del espolín, con el dibujo que le han diseñado llamado 'Libertad' que este martes ha lucido en el acto de Proclamación la flamante fallera mayor de Valencia, Carmen Prades. Una elección con la que, sin lugar a dudas, ha querido homenajear a su propia comisión, de la que fue fallera mayor de Convento Jerusalén en 2025, en las pasadas fiestas falleras.

