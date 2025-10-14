Carmen Prades abre su reinado con un espolín 'Libertad' verde Convento

Verde Convento. El color identificativo de su falla, que lucen de forma corporativa los falleros en las chaquetas, bandas y otras prendas. Ese es el ... tono del espolín, con el dibujo que le han diseñado llamado 'Libertad' que este martes ha lucido en el acto de Proclamación la flamante fallera mayor de Valencia, Carmen Prades. Una elección con la que, sin lugar a dudas, ha querido homenajear a su propia comisión, de la que fue fallera mayor de Convento Jerusalén en 2025, en las pasadas fiestas falleras.

La fallera mayor infantil, Marta Mercader, ha sido la primera en llegar al Ayuntamiento y ha elegido un tono claro, color crema con el diseño 'París' para la Proclamación. Ambas falleras mayores de Valencia han accedido por la alfombra roja de la escalinata acompañadas por la música de la Banda Municipal de Valencia.

La emoción y la ilusión se respiraba en el ambiente. El Ayuntamiento de la ciudad, vestido de gala, era un hervidero de gente vestida con sus mejores galas. Las Fallas ya se vislumbran. El público esperaba el paso de las flamantes falleras mayores 2026 en la puerta del edificio consistorial. Ya en el interior, rodeadas del cariño de los muchos asistentes a la Proclamación que las contemplaban y les aplaudían desde la balaustrada, Carmen y Marta han accedido por la escalinata decorada con flores. La fiesta está en marcha.