Urgente El PSPV pide confirmación por escrito a sus militantes de que se manifestarán contra Mazón
Marta Mercader y Carmen Prades, falleras mayores de Valencia 2026.

Ver 9 fotos
Marta Mercader y Carmen Prades, falleras mayores de Valencia 2026. Iván Arlandis
Directo

DIRECTO | Proclamación de las falleras mayores de Valencia 2026

Sigue el minuto a minuto del primer acto de Marta Mercader y Carmen Prades como máximas representantes de las fiestas josefinas

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Martes, 14 de octubre 2025, 18:33

Actualizado Hace 4 minutos

18:54

Suben ahora Berta Peiró y Lucía García, las falleras mayores de 2025. Es un momento muy especial para ellas, dado que reciben el cariño de todo el mundo fallero.

18:45

En À Punt está de comentarista Sara Larrazábal, que fue fallera mayor infantil de 2019 y ahora tiene unos insultantes 18 años.

18:44

Entran ahora las cortes de honor de las falleras mayores de 2025.

18:41

(En el Ayuntamiento, digo, aquí intentaremos hacérselo aún más entretenido de lo que ya es)

18:40

Hoy es un día especial, pero también solemne. No esperen momentos de risas, ni bromas. Esto es otra cosa.

18:27

(Siempre he querido decir esa frase)

18:27

O, en fallero: ¡senyor pirotècnic, pot començar la proclamació!

18:27

Les habla Álex Serrano, ya con la peineta preparada. En el Ayuntamiento está la compañera Laura Garcés. ¡Empezamos!

18:26

La Proclamación se celebra en el Hemiciclo del Ayuntamiento de Valencia. La escalera de entrada ya está engalanada y preciosa, lo cual es decir mucho para la escalera más bonita del espacio Schengen.

18:26

Buenas tardes a todos y bienvenidos a uno de los días más importantes de dos hijas de Valencia, Carmen y Marta, las nuevas falleras mayores de Valencia.

