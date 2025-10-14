DIRECTO | Proclamación de las falleras mayores de Valencia 2026
Sigue el minuto a minuto del primer acto de Marta Mercader y Carmen Prades como máximas representantes de las fiestas josefinas
Valencia
Martes, 14 de octubre 2025, 18:33
18:54
Suben ahora Berta Peiró y Lucía García, las falleras mayores de 2025. Es un momento muy especial para ellas, dado que reciben el cariño de todo el mundo fallero.
18:45
En À Punt está de comentarista Sara Larrazábal, que fue fallera mayor infantil de 2019 y ahora tiene unos insultantes 18 años.
18:44
Entran ahora las cortes de honor de las falleras mayores de 2025.
18:41
(En el Ayuntamiento, digo, aquí intentaremos hacérselo aún más entretenido de lo que ya es)
18:40
Hoy es un día especial, pero también solemne. No esperen momentos de risas, ni bromas. Esto es otra cosa.
18:27
(Siempre he querido decir esa frase)
18:27
O, en fallero: ¡senyor pirotècnic, pot començar la proclamació!
18:27
Les habla Álex Serrano, ya con la peineta preparada. En el Ayuntamiento está la compañera Laura Garcés. ¡Empezamos!
18:26
La Proclamación se celebra en el Hemiciclo del Ayuntamiento de Valencia. La escalera de entrada ya está engalanada y preciosa, lo cual es decir mucho para la escalera más bonita del espacio Schengen.
18:26
Buenas tardes a todos y bienvenidos a uno de los días más importantes de dos hijas de Valencia, Carmen y Marta, las nuevas falleras mayores de Valencia.
