Los 40 cañones que protegerán el bosque de la Devesa estarán listos en 2031

La protección del bosque de La Devesa de El Saler, la joya de la corona de Valencia, va a aumentar con la instalación de tres ... nuevos cañones de agua que se suman a los ocho ya existentes desde 2024.

Este lunes ha visitado la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, la zona donde se están haciendo las obras para poner los tres nuevos cañones del sistema SIDEINFO para que el pulmón verde de Valencia cuente con once puntos de inyección de agua en las zonas del bosque más próximas a las zonas pobladas.

Y estos once puntos fijos se suman a los 16 cañones portátiles que pueden llegar a desplegarse en la Devesa en caso de necesidad y en distintos puntos, según la demanda.

La primera zona donde se ha implementado este servicio preventivo, tanto con los primeros ocho cañones como con los tres que se añaden ahora, se encuentran entre la CV-500 y el antiguo Sidi El Saler.

Tal como ha indicado Catalá, a final de año estarán en marcha estos nuevos cañones situados en la zona de más concentración de población. Como ha comentado el gerente de la consultora Medio XXI, que está al frente de la instalación de este sistema preventivo, «hemos puesto mallas rodeando las zonas donde se harán las conexiones de los cañones para que no puedan caer tortugas, porque si se quedaran en estas fosas morirían en días».

Estos tres nuevos cañones se están pondiendo en un radio de 60 metos de acción y junto con los 8 ya existentes, permitirían cercar las llamas, en caso de incendios, en este primer sector de la Devesa, para que los Bomberos pudieran actuar.

A pesar de ello, a largo plazo, el objetivo es llegar a desplegar 40 cañones para cubrir toda la Devesa en otros tramos comprendidos entre el Sidi y la Gola de Pujol; un tercer sector será el entorno de el colegio El Saler; y el cuarto será la zona de cortafuegos de la Devesa.

A la pregunta de cuándo estará completo el programa con los 40 cañones en funcionamiento, Catalá primero ha recordado que en los once primeros cañones, el depósito de agua y las bombas de agua que se instalaron en abril, ya se han invertido medio millón de euros«.

Acto seguido ha indicado que todo este plan hidraúlico para dotar de suministro de agua a los futuros cañones hasta llegar a los 40 «se incluye en en el plan de 120 millones de infraestructuras críticas que se han pedido para Valencia».

Ha añadido que este plan de infraestructuras críticas es de «2026 a 2031 y la idea es que esté todo realizado para el 2031».

A pesar de ello, ha recordado que ahora se están centrando en ver cómo traer agua no potable a El Saler para «no tener que dejar sin servicio de agua poable a los vecinos. Por eso, la semana que viene tiene una reunión el área de Bomberos con el Ciclo Integral del Agua para ver cómo se puede conseguir esa agua no potable para los futuros depósitos de agua que tendrá cada sector donde se van a poner cañones».

Por lo tanto, ha explicado que tras terminar ahora la fase uno del proyecto, se van a centrar en ver cómo conseguir el suministro de agua, para seguir avanzando en las siguientes fases más próximas al colegio y pueblo de El Saler, y en las posteriores, junto a la gola de Pujol y el campo de golf. Y ha concluido que «en cuatro años el grado de ejecución será muy elevado».

También ha comentado la alcaldesa que es un «proyecto muy emocionante desde el punto de vista personal, porque es un sistema que ya implanté en Torrent y en la Devesa apostamos por minimizar el impacto y proteger a los vecinos y la fanuna, ya que el proyecto de los cañones llevaban años en cajones».

Características

Cabe recordar que estos cañones de agua son capaces de lanzar 2.966 litros por minuto, lo que equivale a algo más de una descarga de un avión anfibio convencional contraincendios (FOCA), con una frecuencia de tres minutos entre lanzamientos. Hay que recordar que se trata de un sistema autónomo desde el punto de vista energético, lo que garantiza que puede continuar funcionando en caso de corte de energía.

Este equipamiento preventivo está formado por una red de sensores y estaciones meteorológicas que permiten monitorizar el riesgo en tiempo real y, en caso de incendio, simular su evolución para anticiparse y planificar las labores de control y extinción, así como de cámaras que ayudaran a la rápida detección y evolución del fuego.

Y se ponen en marcha en momentos como para hacer mantenimiento, cuando el 112 active el riesgo extremo de incendio forestal, como en el día de hoy, el tercer caso es cuando haya incendios y un cuarto a demanda de los bomberos.

Este sistema SIDEINFO, en realidad es un sistema de defensa forestal que permite activar alertas, humedecer, prevenir y reforzar el trabajado desarrollado por el Ayuntamiento para cuidar este espacio natural.