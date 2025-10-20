Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Visita de la alcaldesa de Valencia, Maria José Catalá, a la instalacion de los nuevos cañones de agua de El Saler. LP

Los 40 cañones que protegerán el bosque de la Devesa estarán listos en 2031

Catalá ha visitado las obras de los tres puntos de lanzamiento de agua que estarán operativos a final de año y que se suman a los ocho ya existentes | Bomberos y el Ciclo Integral se reunirán para buscar la fórmula de traer a El Saler agua no potable para los nuevos depósitos y bombas que darán servicio al resto de sectores

Lola Soriano Pons

Valencia

Lunes, 20 de octubre 2025, 12:25

La protección del bosque de La Devesa de El Saler, la joya de la corona de Valencia, va a aumentar con la instalación de tres ... nuevos cañones de agua que se suman a los ocho ya existentes desde 2024.

