Campamento de indigentes junto al colegio Santa Teresa

En el barrio del Carmen se ha generado un verdadero campamento de personas sin hogar que han llenado de tiendas de campaña y sacos de ... dormir las calles que rodean el colegio Santa Teresa y el instituto de secundaria del Carmen, en viales como l'Hort de Cendra, la plaza Centenar de la Ploma y la de Jesús Maroto González y la zona ajardinada que hay a espaldas del IVAM.

Desde la Asociación de Familias de Alumnos del centro Santa Teresa aseguran que los asentamientos han ido en aumento en los alrededores de los dos centros escolares y se están produciendo problemas de insalubridad.

Desde la entidad quieren dejar claro que «no se trata de criminalizar a las personas que tienen que dormir en la calle, porque no tienen otro sitio donde ir, pero las administraciones y los Servicios Sociales tienen que dar las respuestas adecuadas a estas personas».

De hecho, se han dirigido en diversas ocasiones al Ayuntamiento de Valencia para exponer la situación y para exigir soluciones efectivas. «Lo que pedimos es que se les ofrezcan soluciones porque ni queremos criminalizarlos, ni es una solución que los trasladen de un barrio a otro, sino que se ofrezcan alternativas habitacionales».

Aseguran que por las noches son más de treinta personas las que duermen en la calle, en tiendas de campañas, en sacos de dormir sobre bancos, juegos y zonas ajardinadas y hacen que estas zonas queden fuera de servicio por los fuertes olores que se generan.

Pesonas sin hogar en el barrio del Carmen y a espaldas del IVAM. Iván Arlandis

«Entedemos el problema que viven estas personas, pero se debería de respetar el entorno de los colegios y toda la zona está insalubre, sabemos que baldean estas calles todas las mañanas, pero los olores se han filtrado y es insoportable», indica Vicent, un padre de alumno.

La madre de una alumna y una persona docente detallan que «hay fuentes de agua alrededor y en ocasiones se ve a la gente en canzoncillos aseándose en la fuente o lavándose los dientes o se pone uno de ellos a ejercer de barbero y cortan el pelo en la calle. Del mismo modo, se lavan la ropa en las fuentes y la tienden por las calles».

Otra madre, Laura, detalla que «es una pena que la gente tenga que vivir así, en estas condiciones, hay veces que se pelean entre ellos hasta por una manta y los olores son insorportables. Aunque baldean y desinfectan, por la tarde ya está todo igual que antes y el fin de semana el problema aumenta y en verano no se pueden ni abrir las ventanas y la zona está llena de cucarachas».

Otro padre, Guillermo, detalla que «entre las personas sin hogar, que como no tienen baños, orinan y hacen las necesidades en las calles, como los que hacen botellón, al final esta zona del barrio huele fatal. Es un barrio muy transitado y precisa de aseos públicos».

María, otra madre del centro escolar, explica que «los niños no pueden usar los parques y zonas de columpios porque duermen en esos sitios y en el parque que hay a espaldas del IVAM hemos llegado a ver jeringuillas». Esta misma idea detallan Inma y Vivian. «Los parques no se pueden utilizar, orinan entre los contenedores, se duchan en las fuentes. Tendrían que habilitar más sitios para estas personas», argumentan.

Algunos padres añaden que «como en la zona hay centros de atención a personas sin techo y tienen que pasar lista a las 8 horas si quieren entrar en la cola de albergues, pues se quedan en el barrio, pero no hay condiciones adecuadas y el barrio está insalubre. Incluso hacen necesidades en los árboles que hay justo en la entrada del colegio».

Los agentes de la Policía Local de Valencia acuden todos los días antes de las 8 horas para levantar los campamentos y los equipos de limpieza baldean y desinfectan estas calles, pero la realidad es que a mitad de la tarde la situación vuelve a ser la misma.