Valencia aprieta a la CHJ para que garantice la viabilidad de conectar el Poyo y la Saleta con el cauce del Turia

Pablo Alcaraz Valencia Jueves, 17 de abril 2025, 17:10 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Valencia vuelve a subir la apuesta para que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) demuestre que el proyecto de encauzamiento ... del Poyo y la Saleta, y su posterior conexión con el nuevo cauce del Turia, resulta viable técnicamente y que, por ende, no se pone en riesgo a las pedanías y la zona sur de la ciudad. «Creemos que debe haber un estudio que garantice que los nuevos encauzamientos no van a comprometer el caudal actual del Turia», ha asegurado el portavoz municipal, Juan Carlos Caballero, tras la Junta de Gobierno Local celebrada este jueves advirtiendo del peligro de colapso del canal por el aporte de los caudales de los citados barrancos si no se revisa previamente que puede asumir los nuevos flujos de agua.

Caballero ha vuelto a insistir a la CHJ, tras hacerlo la alcaldesa María José Catalá esta misma semana, para que demuestre mediante estudios que el plan de canalización de ramblas retomado no resulta perjudicial para los intereses de los vecinos de Valencia y sus pedanías o, en su defecto, qué medidas correctoras propone para garantizar la seguridad ante una gran avenida. En este sentido, el portavoz municipal ha ensalzado las iniciativas impulsadas por parte del equipo de gobierno local como el haber incluido en la licitación del plan integral de prevención y predicción de inundaciones de Valencia el hecho de que se contemplen las nuevas obras de canalización del Poyo y la Saleta o la categorización de Horno de Alcedo, Castellar-l'Oliveral y La Torre como zonas de riesgo tras dejarlas excluidas el anterior proyecto de Ribó. Noticia relacionada El encauzamiento de la Saleta y el Poyo alarma a las pedanías del sur de Valencia: «Estaremos en grave peligro» Además, Caballero también ha recordado el anuncio realizado por la alcaldesa mediante el cual el Ayuntamiento pretende contar con el «conocimiento» tanto de los expertos de la Universitat de València como de la Politècnica para conocer las posibles repercusiones del nuevo plan ideado por el organismo de la cuenca sobre el canal del Turia. El edil portavoz ha aseverado que el Consistorio busca conocer el criterio de los técnicos universitarios «teniendo en cuenta esas nuevas obras, cómo van a afectar al caudal del Turia, de qué manera pueden afectar o, si afectaran, qué medidas debería tomar la Confederación Hidrográfica del Júcar para reforzar el Plan Sur». Además, Caballero se a pronunciado sobre la intranquilidad mostrada por dos de las tres asociaciones vecinales de pedanías afectadas por el desastre del pasado 29 de octubre a consultas de LAS PROVINCIAS sobre su parecer acerca del nuevo planteamiento de la CHJ. «El posicionamiento del Ayuntamiento está claro. No sólo compartimos la preocupación de dos de las de las asociaciones de las pedanías afectadas, sino que compartimos esa preocupación también por el resto de la ciudad», ha comentado el portavoz municipal extendiendo el grado de afección de un posible desbordamiento al propio casco urbano de la capital. Asimismo, Caballero ha desvelado que la preocupación vecinal ante una futura inundación es una de las primeras cuestiones por las que se interesó Catalá en las reuniones mantenidas con las entidades residenciales implicadas: «Es una reivindicación firme de este Ayuntamiento», ha sentenciado.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión