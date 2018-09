Se busca al millonario del Gordo de la Primitiva La administración de loteria donde se selló el boleto premiado con casi 16 millones de euros. / Tamara Villena El barrio de Tres Forques de Valencia vive entre la curiosidad y la incredulidad el día después de que uno de sus vecinos fuese premiado este domingo con casi 16 millones de euros TAMARA VILLENA Valencia Lunes, 10 septiembre 2018, 20:36

Sorpresa y expectación. Dos emociones que se palpan en el ambiente del barrio valenciano de Tres Forques desde que el domingo se anunciasen los números premiados con el bote del sorteo del Gordo de la Primitiva. «Aquí es hoy un día de nervios», confiesa Pili, dependienta en la administración de lotería del número 85 de la calle Fray Junípero Serra. Fue aquí donde el único acertante del premio máximo del sorteo selló el boleto que este domingo, 9 de septiembre, pasó a valer 15,9 millones de euros.

La curiosidad e incógnitas sobre la identidad del afortunado propietario del boleto planean sobre Tres Forques. Suposiciones, sospechas, comentarios... Y un no parar de visitas a la administración premiada, donde ya cuelga el cartel del premio Gordo: «Hoy ha habido mucho revuelo, la verdad. Se nota que la gente se ha enterado», confirma Pili. No es la primera vez que en este local reparten suerte, «pero nunca tanta», asegura la dependienta. La administración ya había distribuído algún que otro premio, aunque con bastantes menos cifras que el afortunado ayer: «Hemos repartido boletos con premio antes, pero tanto dinero no -asegura Pili-. El máximo que habíamos dado hasta la fecha habían sido 30.000 euros», cuenta la empleada.

El cartel del premio ya cuelga en las vidrieras de esta administración de Tres Forques. / Tamara Villena

Una cifra que nada tiene que ver con la repartida este domingo, que ha atraído tanto a clientes habituales como a otros vecinos del barrio. «A mí me lo ha contado mi hijo esta mañana, que había 'caído' el Gordo aquí al lado -comenta Fina, una vecina del barrio-. Así que habrá que comprar aquí más a menudo», concluye. «Es normal, la gente lo sabe y se interesa -explica Pili-. Han venido muchos a preguntar además de a comprar», relata la dependienta. ¿Y qué preguntan? Pues lo que pensamos todos: «Que quién es el premiado, si lo conocemos, si viene a menudo...», detallan desde la administración, donde tampoco saben quién puede ser el nuevo millonario. «No sabemos nada», concluye la empleada.

La actividad en el local no ha parado desde que se revelase el premio y la noticia. «La gente habitual, la de siempre, viene normal como todos los días. Pero hoy hay más», asegura Pili. El barrio ha despertado esta mañana entre la incredulidad y curiosidad por poner nombre y cara al beneficiario del boleto premiado, que algunos creen que es de la zona: «Yo supongo que será de aquí, porque no creo que vengan hasta esta administración desde la otra punta de Valencia», sospecha Fina.

El ejemplo de cliente habitual es bastante difícil de determinar, así que el afortunado podría ser cualquiera: «Viene gente de todo tipo -cuenta la dependienta-. Desde niños de 18 años hasta ancianos, pasando por amas de casa. No hay un perfil de cliente concreto», explican desde la administración. Aquí, la labor se limita a repartir números: «Nosotros una vez damos el boleto ya no hacemos nada, el afortunado es quien va directamente a la entidad bancaria», detallan desde el local. El resto es cuestión de suerte.