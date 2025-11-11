Los Bomberos de Valencia reciben formación para rescatar a personas con discapacidad

Los Bomberos de Valencia están recibiendo formación para atender las emergencias de forma inclusiva gracias a la colaboración del colectivo CERMI Comunitat Valenciana. El objetivo ... es garantizar una respuesta segura y eficaz ante las situaciones de riesgo que afectan a personas con discapacidad.

Las sesiones han comenzado esta semana y se prolongarán hasta el mes de diciembre en diferentes parques de bomberos y son impartidas por personal del CERMI CV especializado en cada tipo de discapacidad para que los efectivos de emergencias puedan atender de forma adecuada e inclusiva a personas con discapacidad física, sensorial, intelectual, psicosocial y trastorno del espectro autista.

El concejal de Emergencias, Juan Carlos Caballero, ha destacado «la importancia de que los bomberos cuenten con formación específica en atención inclusiva, especialmente en contextos donde las decisiones rápidas pueden marcar la diferencia entre una actuación segura o una barrera añadida».

Asimismo, Caballero ha asegurado que esta formación «es esencial para mejorar nuestra capacidad de respuesta y asegurar que ningún ciudadano quede atrás durante una emergencia y contar con profesionales formados en atención inclusiva es una garantía de humanidad y eficacia».

A lo largo de las sesiones se abordarán temas como la evacuación segura, la comunicación accesible, el uso de tecnologías de apoyo, el respeto a las rutinas y necesidades específicas y la prevención de actitudes paternalistas o discriminatorias. Todo ello a través de protocolos creados por las propias personas con discapacidad, garantizando así una visión práctica y real de la atención en emergencias.

Esta iniciativa forma parte del compromiso del Ayuntamiento de Valencia y del CERMI CV con una sociedad preparada, inclusiva y segura para todas las personas, y refuerza la colaboración entre los servicios públicos y las entidades del ámbito de la discapacidad. Además, esta formación fue una de las conclusiones de la Comisión de reconstrucción tras la dana del pasado 29 de octubre.