Los Bomberos harán un simulacro en La Torre tras instalar la alarma sonora

Los Bomberos de Valencia harán un simulacro en la pedanía de La Torre nada más se instale el sistema de alarma sonora que la alcaldesa ... de Valencia, María José Catalá, anunció que se pondrá en la zona para alertar a la población ante cualquier alerta como la del pasado 29 de octubre.

Este lunes el concejal de Protección Ciudadana, Juan Carlos Caballero, ha detallado que en «unos días se podnrá la torre sonora en La Torre y se incorporará el catálogo de avisos a la población. Se trata de un proyecto piloto y, si funciona bien, se llevará al resto de pedanías afectadas y a puntos que lindan con el barranco del Carraixet, el cauce del Turia y la zona marírtima».

Acto seguido ha anunciado que «una vez esté la alerta, haremos en La Torre un simulacro. Los Bomberos realizan siempre diversos simulacros para estar preparados ante cualquier emergencia y, en este caso, se habrá uno nada más se inslate la alerta».

La previsión es que a finales de este mes o principios de octubre esté la instalación hecha, luego se hará un periodo de formación para Bomberos y acto seguido, el simulacro a la población.

En esta comparecencia, Caballero también ha indicado que en esta Junta Local de Protección Civil el objetivo es «preparar a los servicios municipales para lograr una valencia más segura y resiliente ante las lluvias de otoño».

Ha recordado que antes los riesgos de olas de frío, calor o riesgos de inundación, los incendios forestales y la dana «eran ocasionales y ahora es constante y ahora los servicios municipales tienen que estar en constante prevención y vigilancia y con todos los servicios activos ante cualquier situación que se peuda dar en la ciudad».

También ha indicado que ahora mismo han enviado al servicio de Contratación la licitación del «estudio particularizado de la ciudad de Valencia, para ver los riesgos de inundaciones. Quiero recordar que con la dana, las pedanías de Horno de Alcedo, La Torre y Castellar-l'Oliveral no constaban en los mapas de peligrosidad, no eran zonas inundables, y por tanto. hemos detectado que no se contemplaban como zonas inundables y que se han inundado de facto y había que tomar la determinación de estudiar el riesgo real en Valencia».

Ha insistido en que será el primer estudio de este tipo que tendrá Valencia.

En esta comparecencia Caballero ha hecho un resumen de las actuaciones de este verano y ha recordado que hubo dos pequeños conatos de indencios y que se activaron los cañones de agua de El Saler en trece ocasiones y que se hizo un refuerzo de las plantillas de Bomberos para aumentar la vigilancia.