Formación de prevención ante alertas meteorológicas en La Torre. Ayto. Valencia

Los Bomberos harán un simulacro en La Torre tras instalar la alarma sonora

La alerta a la población de la pedanía, que contará con nueve potentes altavoces, se instalará a final de este mes o primeros de octubre

Lola Soriano Pons

Valencia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:54

Los Bomberos de Valencia harán un simulacro en la pedanía de La Torre nada más se instale el sistema de alarma sonora que la alcaldesa ... de Valencia, María José Catalá, anunció que se pondrá en la zona para alertar a la población ante cualquier alerta como la del pasado 29 de octubre.

