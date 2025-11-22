Benimaclet planta carteles reivindicativos en los alcorques vacíos
Los vecinos exigen que se planten nuevas especies para dar sombras a las calles y para evitar accidentes de los peatones
Lola Soriano Pons
Valencia
Sábado, 22 de noviembre 2025, 18:11
Ni uno ni dos, sino al menos un centenar de alcorques del barrio de Benimaclet están vacíos, sin árboles. La entidad vecinal, cansada de reivindicar ... que se replanten, ha realizado este sábado una acción para exigir que el Ayuntamiento de Valencia ponga más árboles en las calles.
En un acto simbólico han puesto carteles reivindicativos en los distintos alcorques que están sin zona verde. Entre los lemas se han podido leer mensajes como: 'Concejal, este alcorque ha provocado varios esguinces'; 'Tanto plan de sostenibilidad y los alcorques vacíos' o 'Menos discursos y más árboles'.
El colectivo vecinal detalla que después de «varios años demandando insistentemente la plantación de árboles, el año pasado, dentro del año de Valencia como Capital Verde Europea, la cocnejalía de Parques y Jardines nos hizo caso parcialmente y plantó unos cuantos, dejando buena parte de ellos como estaban, sin nada».
Ahora añaden que en muchos de los que siguen sin replantarse, «presentan una profundidad tan considerable, que son un peligro para la integridad física del peatón. tenemos conocimiento de accidentes sufridos por varias personas».
Los vecinos recuerdan que «cien árboles menos para oxigenar y dar sombra a nuestras calles en los veranos largos y duros no es algo positivo».
