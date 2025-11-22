Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Acción vecinal par aponer carteles en las calles de Benimaclet con alcorques vacíos. AVV Benimaclet

Benimaclet planta carteles reivindicativos en los alcorques vacíos

Los vecinos exigen que se planten nuevas especies para dar sombras a las calles y para evitar accidentes de los peatones

Lola Soriano Pons

Valencia

Sábado, 22 de noviembre 2025, 18:11

Comenta

Ni uno ni dos, sino al menos un centenar de alcorques del barrio de Benimaclet están vacíos, sin árboles. La entidad vecinal, cansada de reivindicar ... que se replanten, ha realizado este sábado una acción para exigir que el Ayuntamiento de Valencia ponga más árboles en las calles.

