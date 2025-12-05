Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Lámina de agua de la Almoina. Juanjo Monzó

El Ayuntamiento de Valencia reparará las goteras de la Almoina tras más de una década con problemas

Se aprueba convocar la adjudicación de las obras con un presupuesto que supera los 1,8 millones de euros y el plazo de ejecución será de 14 meses|

L. S.

Valencia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:20

Comenta

Un paso más para acabar con los problemas de humedades y goteras que llevan décadas causando daños en la sala expositiva de la Almoina. Eso ... es lo que se ha aprobado este viernes en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia, que ha dado el visto bueno a la convocatoria de la adjudicación de las obras, por un importe de 1.858.921,58 euros (IVA incluido).

