El Ayuntamiento de Valencia reparará las goteras de la Almoina tras más de una década con problemas

Un paso más para acabar con los problemas de humedades y goteras que llevan décadas causando daños en la sala expositiva de la Almoina. Eso ... es lo que se ha aprobado este viernes en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia, que ha dado el visto bueno a la convocatoria de la adjudicación de las obras, por un importe de 1.858.921,58 euros (IVA incluido).

El objetivo del contrato de obras es reparar las filtraciones de la cubierta y la adecuación de la instalación de climatización del Centro Arqueológico de la Almoina y el plazo de ejecución será de 14 meses.

De este modo, se repararán las filtraciones de agua en la sala expositiva bajo rasante y se actuará en dos niveles. El primero afecta a elementos concretos del edificio y, el segundo, corresponde a actuaciones en la urbanización del entorno.

Tareas de impermeabilización

Así, se procederá a impermeabilizar las arquetas, se mejorará la estanqueidad de la superficie mediante ajustes de los cierres perimetrales, se sanearán y sustituirán soportes, las bandejas afectadas y los revestimientos.

También se contempla la impermeabilización en toda la superficie de la plaza con la retirada del peldañeado de los tramos sur y oeste, saneado y posterior reposición.

Para la lámina de agua del estanque se desmontarán los elementos de impulsión y desagüe para la limpieza y reparación, se sanearán y se repondrán las juntas de unión de las piezas de vidrio.

Para el segundo nivel, se intervendrá sobre la red de saneamiento perimetral con la sustitución de los actuales colectores, la recomposición de la red de imbornales y las conexiones y se procederá al desmontaje del pavimento de la plaza para la posterior reposición.

Respecto a la instalación de climatización, se prevé la reforma con control de temperatura, humedad y ventilación y con recuperación de calor además de mantener la red de conductos y los elementos de difusión. El objetivo fundamental es proyectar y ejecutar una instalación fiable, de elevado rendimiento energético y que cumpla con la legislación vigente.

Asimismo, se adecuarán los cuadros eléctricos para albergar el nuevo paramento y se substituirá el cableado asociado a los nuevos equipos, se instalarán equipos de audiovisuales, se sustituirá el alumbrado exterior y de relieve por lámparas led, así como la bomba de recirculación de la fuente.