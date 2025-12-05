Otros 700.000 euros para infraestructuras en los barrios afectados por la dana

El Ayuntamiento de Valencia sigue con la ardua labor de recuperar los barrios y pedanías afectados por la dana que se llevó por delante vidas, ... casas, coches e infraestructuras. Por eso, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado este viernes a la empresa Asfaltos y Construcciones Elsan la ejecución de las obras de mejora de las infraestructuras viarias afectadas por la dana en el sector este de la pedanía de La Torre (Pobles del Sud).

Se va a actuar en el barrio de San Jorge y en diversos caminos del barrio de Faitanar. Esta actuación cuenta con un presupuesto de 710.495,65 euros y el plazo de ejecución de las obras es de dos meses.

Estas obras se enmarcan dentro de las actuaciones urgentes y prioritarias determinadas por el Ayuntamiento de Valencia para garantizar la seguridad vial, la accesibilidad a viviendas y explotaciones agrícolas y la funcionalidad del entramado urbano y rural de todo el entorno de la pedanía de La Torre y los barrios de Sant Jordi y Faitanar.

Tal como recoge el informe elaborado por el Servicio de Obras y Mantenimiento de Infraestructura, los daños causados por la dana fueron mayoritariamente desprendimientos del firme asfáltico, formación de baches y hundimientos, acumulación de tierras, gravas y otros arrastres sobre la calzada, colapso parcial o total de elementos de drenaje y salvacunetas, así como la dificultad o imposibilidad de acceso a viviendas o parcelas agrícolas.

La empresa adjudicataria deberá repavimentar diversas calles de La Torre como Giménez i Costa, Concepción Arenal, Pintor Joan Miró, Pic de Calderón, Marià Brull, Pedro de Luna, Hellín, Ovidi Montllor i Mengual, Ismael Blat, Algar de Palància, Alexandre de Laborde, Molí de la Pala y la avenida real de Madrid.

El ámbito de actuación incluye también más de una docena de entradas y caminos rurales, como Alqueria de Rocatí, Cases de Masero, Casa dels Cudols, Casa Fornerot, Alqueria Nova, Casa del Mudet, Alqueria de Colau y el barrio de Sant Jordi, entre otros.

Medio millón de euros para el reasfaltado de Cortes Valencianas

En esta misma Junta de Gobierno se han adjudicado las obras de mejora de la calzada del tramo de la avenida de Cortes Valencianas comprendido entre la calle Camp de Turia y la avenida del General Avilés, entre los distritos de Benicalap y Campanar.

El Ayuntamiento de Valencia ha destinado para ello un total de 541.129,71 euros. La empresa Becsa será quien ejecute las obras, que tendrán una duración aproximada de dos meses. La mesa de contratación ha elegido esta mercantil por presentar la mejor oferta de las siete empresas que participaron en el procedimiento de licitación.

El objetivo de esta actuación municipal es reforzar el firme de la calzada mediante la renovación de la capa de rodadura en el tramo comprendido entre la calle Camp de Turia y la avenida del General Avilés, ya que presenta un alto grado de desgaste superficial.

La reposición del suelo incluye la extensión de una capa de cuatro centímetros de espesor de microaglomerado fonoabsorbente, similar al empleado en las obras de Pérez Galdós y Giorgeta. En este caso, ha sido el propio personal técnico del Servicio de Obras y Mantenimiento de Infraestructura el encargado de redactar el proyecto de obras.

Los trabajos contemplan la calzada del tronco principal de la avenida de Cortes Valencianas, en el tramo entre las calles Camp de Turia y La Safor y en el comprendido entre La Safor y General Avilés, únicamente hasta el inicio del túnel que salva en subterráneo la avenida.

También se actuará en la calzada de la rotonda situada en el cruce entre la avenida de Cortes Valencianas y la calle La Safor, en el entorno de la rotonda de la Dama Ibérica de Manolo Valdés.

Otro punto donde se harán mejoras es en el ramal de incorporación a la avenida de Cortes Valencianas desde las avenidas del General Avilés y Pius XII, dado que ya se han realizado actuaciones previas de refuerzo del firme en dicho ramal, la actuación prevista será parcial, incluyendo únicamente la superficie no ejecutada previamente.

También se intervendrá en el ramal de salida de la avenida de Corts Valencianes hacia General Avilés y Pius XII. Del mismo modo, dado que ya se han realizado actuaciones previas de refuerzo del firme, la actuación afectará a la superficie no ejecutada previamente.

El proyecto de obras contempla igualmente la reposición de la señalización horizontal preexistente mediante el empleo de pintura acrílica. En el caso de los pasos de peatones, la pintura será antideslizante, según las normativas de accesibilidad vigentes.

Eliminación de barreras arquitectónicas en 43 pasos de peatones

En esta misma Junta de Gobierno Local se ha adjudicado a Pavasal SAU el contrato para la realización de las obras de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas en las aceras de cinco distritos de la ciudad por valor de 447.749,61 euros, IVA incluido.

En concreto, se actuará en 43 pasos de peatones para adaptarlos a la normativa vigente sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en los distritos de Benimaclet, La Zaidía, Camins al Grau, El Pla del Real y Quatre Carreres. En este sentido, se rebajarán bordillos, se instalarán baldosas pododáctiles y se facilitará el acceso a la acera de los peatones, especialmente de aquellos que se desplazan en silla de ruedas o carro de niños.

El plazo de ejecución de las obras de mejora de la accesibilidad es de seis meses.