Barrio de San Jorgem junto a La Torre, afectado por la dana. Txema Rodríguez

Otros 700.000 euros para infraestructuras en los barrios afectados por la dana

El Ayuntamiento va a mejorar las calles de San Jorge y Faitanar, unas obras que durarán dos meses

Lola Soriano Pons

Valencia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:02

Comenta

El Ayuntamiento de Valencia sigue con la ardua labor de recuperar los barrios y pedanías afectados por la dana que se llevó por delante vidas, ... casas, coches e infraestructuras. Por eso, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado este viernes a la empresa Asfaltos y Construcciones Elsan la ejecución de las obras de mejora de las infraestructuras viarias afectadas por la dana en el sector este de la pedanía de La Torre (Pobles del Sud).

