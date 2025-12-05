Al Ayuntamiento de Valencia no le gusta el circo con animales pero cumple la ley

No les gusta el circo con animales, aunque se han visto obligados a aprobarlo por ley. Así de claro lo ha dejado este viernes el ... portavoz de gobierno municipal y concejal de Bienestar Animal, Juan Carlos Caballero, en referencia a la autorización que se dio este mismo jueves al Circ de Nadal para que comience sus funciones que incluyen animales

El portavoz del gobierno de María José Catalá ha expresado claramente que «si me preguntan personalmente y como concejal de Bienestar Animal, no me gusta», en referencia a que no ha sido plato de buen gusto tener que dar el visto bueno a este circo con animales que simboliza el regreso a Valencia de los espectáculos con animales, algo que no se producía desde la aprobación de una moción en 2015.

Precisamente, preguntado el edil por el hecho de si se ha aprobado este espectáculo circense con animales como consecuencia de que no siga vigente la moción que vetaba estos eventos en el Cap i Casal, Caballero ha respondido: «La moción aprobada en la Junta de Gobierno de 2015 no se ha revocado».

Por lo tanto, según ha añadido, «sigue plenamente vigente y es voluntad firme de este Ayuntamiento y del concejal de Bienestar Animal».

Eso sí, acto seguido ha venido a reconocer que se han visto en la obligación de aprobarlo porque, tal como ha manifestado: «Aunque sea firme la moción, no podemos pedir a los técnicos municipales que vayan en contra de la ley autonómica».

Caballero ha recordado que hubo un cambio normativo en la ley autonómica «que permite» el uso de los animales en espectáculos «menos en los casos de exhibición y participación de especies exóticas», por eso se ha dado el visto bueno a especies tan variadas como caballos españoles, aves, camellos, avestruces, watusis, búfalos Highland (escoceses), burritos franceses y ocas belgas.

El portavoz del gobierno de Catalá ha indicado que todos los animales que «permite la ley autonómica y que la empresa había pedido, los técnicos tienen que tramitarlo y darle el visto bueno si es correcto y conforme a ley».

Acto seguido ha lanzado un mensaje: «Pero vamos a estar muy encima, muy pendientes del circo con animales». De hecho, ha detallado que este viernes «se han personado técnicos de Bienestar Animal y veterinarios para comprobar el estado de los animales, pero hoy no había ningún animal en la zona de las carpas».

Por eso, Caballero ha insistido en que «vamos a estar muy pendientes de que se respeten las condiciones en que están los animales, en comprobar que se cumple la legislación vigente y, sobre todo, estaremos muy pendientes del bienestar de todos los animales que estén en el circo».

El PSPV exige la suspensión cautelar de la resolución

Nada más conocer la decisión municipal, desde el grupo socialista han anunciado que van a solicitar la suspensión cautelar de la resolución municipal.

Como ha detallado el portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Valencia, Borja Sanjuan, «La resolución es ilegal, contradice un acuerdo del propio Ayuntamiento y la ley de Bienestar Animal».

Por eso, tal como ha anunciado, «el grupo socialista vamos a recurrir la resolución para prohibir el circo con animales en Valencia y vamos a solicitar de manera inmediata la suspensión cautelar de la resolución».

En opinión de Sanjuan, «es una absoluta vergüenza que el Ayuntamiento de María José Catalá haya permitido, después de diez años, un circo donde se maltrata a los animales para entretener y ofrecer un espectáculo». Y ha añadido, «no sólo es una absoluta vergüenza, sino que además es ilegal».

Según el portavoz socialista, «el objetivo es que no haya ni una sola función del circo con animales y dejar bien claro que el maltrato animal no cabe en esta ciudad, a pesar de que tenga un gobierno tan antiguo, tan retrógrado y tan bárbaro como para querer permitirlo».