El Ayuntamiento de Valencia recrimina a Bernabé la falta de ayuda para abordar el problema de las personas sin hogar

El aumento de los asentamientos de personas sin hogar en Valencia, tanto en el Jardín del Turia, como en el Parque Central, en solares del ... centro y en el terreno de la antigua pista de la Fórmula 1 en el Grao es innegable, no hay más que dar una vuelta por estas zonas para comprobar que cada vez hay más personas viviendo en la calle.

Precisamente ese ha sido el tema de debate de la Junta de Portavoces Extraordinaria que se ha reunido este viernes en el Ayuntamiento de Valencia, a petición del grupo Compromís, para tratar de buscar soluciones al problema.

Tras el encuentro, la concejala de Servicios Sociales, Marta Torrado, ha señalado la falta de colaboración de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, para ayudarles a trabajar con este tema.

Torrado ha reconocido que «sí es verdad que hay una demanda» de personas sin hogar «que ha aumentado en los últimos meses. Por eso, desde julio de 2024 ya me dirigí a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, para reclamarle una reunión y para decirles que por parte del Gobierno se pusieran en sus competencias», pero ha añadido que «nunca nos ha conestado ni convocado a una reunión para que cada administración asuma sus competencias».

Según ha añadido la concejala de Servicios Sociales, «el Gobierno tiene que trabajar sus competencias de Estado porque hay mucha lista de espera a la hora de atender a personas que piden protección internacional o un asilo y solicitan pasaporte y estas personas, por desgracia, tienen que pasar muchos meses y años hasta ser atendidos por el Gobierno».

La edil ha añadido que hay que «recordar que la competencia de los ayuntamientos es la emergencia, por eso tenemos entre 900 y 1.000 plazas y seguimos haciendo esfuerzos para dotar a la ciudad de más plazas y esto va a ser de forma inmediata, porque trabajamos con la colaboración de múltiples entidades sociales para poder contar con más plazas de acogida en próximas semanas», y ha dejado caer que es el Gobierno el que no está atendiendo sus resposabilidades.

También ha dicho que están abriendo el Centro de Atención a las Emergencias «los 365 días al año cuando el gobierno de izquierdas sólo lo hacía de noviembre a enero y en olas de calor» y ha añadido que están trabajando también «con diferentes hostales para, que en caso de alguna emergencia inmediata o si nos quedáramos sin plazas, poder derivar a personas a los hostales de Valencia».

Preocupa que el problema de Barajas se extienda en Manises

A la pregunta de si teme que el problema de aeropuertos llenos de personas sin hogar se reproduzca en Valencia, Torrado ha indicado que de momento no se ha dado esa situación, «pero nos preocupa lo que está pasando en los aeropuertos de Barcelona y Madrid, porque es una muestra más de la dejadez de Pedro Sánchez que no asume sus competencias y el trabajo que tienen que realizar en materia de migración».

Si estos eran los anuncios y recrimaciones que ha hecho este viernes la concejala de Servicios Sociales, desde la oposición han criticado la labor del gobierno local.

Compromís habla de «crisis humanitaria»

La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha denunciado una crisis humanitaria en Valencia provocada por el gobierno de Catalá, «que está expulsando a las personas sin hogar del centro de la ciudad y hacinándolas en asentamientos chabolistas en los barrios periféricos».

Según Robles, «la situación ha empeorado gravemente. Estamos viendo nuevos perfiles de personas sin hogar: mujeres con hijos menores, personas con empleo estable que no pueden pagar un alquiler. No se trata del tópico del hombre de mediana edad con problemas de adicciones. Esta es una crisis habitacional real y creciente, y el gobierno de Catalá no solo no actúa, sino que la alimenta».

La portavoz de la formación naranja ha lamentado «que la represión crece con desalojos policiales recurrentes en el Botànic, la Gran Vía, el Parque Central o el cauce del Turia, sin ofrecer ninguna alternativa viable. Todo esto ha provocado que las personas expulsadas del centro se concentren en los grandes asentamientos de los barrios periféricos, que crecen cada semana».

También ha opinado que todo «esto no es fruto del abandono, sino de un plan consciente para expulsar la pobreza de la ciudad. El objetivo de Catalá es hacerla invisible. Pero la exclusión no desaparece por ocultarla. Está generando una red de miseria en los márgenes de València y poniendo en riesgo la vida de cientos de personas».

Por eso, Compromís exige la reactivación inmediata de los recursos, una auditoría de la estrategia municipal y la activación de todas las comisiones bloqueadas, así como una rectificación política e institucional urgente para evitar que la ciudad siga profundizando en una fractura social de consecuencias devastadoras.

Además, según Robles, el Ayuntamiento «ha recortado las ayudas a las entidades sociales, ha prohibido el reparto de alimentos en la vía pública y está imponiendo multas de 300 euros por acampar. A todo esto se suma la falta de gestión en el padrón especial, con 2.832 solicitudes paralizadas en un cajón».

También indica que sólo se ha ejecutado un 7,74% del presupuesto destinado a servicios especializados en cinco meses, dejando el programa municipal de atención a personas sin hogar prácticamente paralizado. «El gobierno de Catalá también ha desactivado toda respuesta institucional: la Comisión de Personas Sin Hogar está bloqueada, no se ha evaluado la estrategia vigente, la plaza de seguimiento continúa vacante y tanto la Estrategia como la Comisión de Asentamientos están completamente paralizadas».

El PSPV critica que se oculten cifras de los recursos disponibles

En esta Junta de Portavoces Extraordinaria, el portavoz del PSPV, Borja Sanjuan, también ha hecho hincapié en el aumento de las personas sin hogar que duermen en la calle. «Es un problema creciente, cada vez hay más personas sin hogar en la ciudad y cada vez menos recursos del Ayuntamiento».

También ha opinado que «siguen ocultando a la oposición los recursos disponibles». “Probablemente, hay recursos que haya que mejorar y hay convenios que haya que actualizar, pero el Ayuntamiento, si cierra recursos, tiene que abrir otros que los sustituyan y, sobre todo, tiene que decir abiertamente cuál es la necesidad de recursos que hay en la ciudad y con cuáles cuentan. Y cuando se está ocultando esa información es porque probablemente la foto no sea agradable”, ha finalizado.

Además, ha lamentado que «la respuesta está consistiendo en más redadas policiales que atención social».

Y Sanjuan también asegura que el Ayuntamiento «no aclara si está pidiendo a la Generalitat, a Mazón, que asuma también sus competencias», si bien no ha citado para nada al Gobierno Central.

Según el portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Valencia, creemos «que el problema no se puede resolver sólo con actuaciones policiales, es muy complejo y está evidenciando cómo antes mucha gente que podía pagarse un recurso habitacional, ahora no puede, con la crisis de vivienda, y les está mandando a la calle».

Según Sanjuan, «son problemas conectados que no se pueden resolver solamente dejando hacer al mercado, como hace el Ayuntamiento de Valencia. Transmitimos la imagen que no está a la altura de la Valencia acogedora, solidaria e inclusiva que somos».

Albergue de Rocafort

En esta reunión, desde Compromís también han excpuesto «cómo el gobierno municipal ha cerrado recursos esenciales como albergues y el Casal d'Esplai de Rocafort, ha bloqueado el proyecto de 25 alojamientos temporales en el Cabanyal y ha dejado desierta la licitación para un nuevo centro de acogida. Además, no se están ofreciendo alternativas habitacionales ni de emergencia, y las ayudas para emergencias habitacionales tienen una duración ridícula de 14 días, dejando a las personas literalmente en la calle una vez vencido el plazo».

Sobre este asunto, la concejala de Servicios Sociales ha querido contestar que «la oposición miente cuando duce que hemos cerrado el abergue del Carmen, porque se ha reconvertido. Antes lo gestionaba otra entidad y ahora lo gestiona Cruz Roja y se ha convertido en un Centro de Atención a Emergencias Sociales precisamente para personas sin hogar».

Torrado ha añadido que la oposición «dice otra falsedad cuando hacen referencia a que hemos cerrado el albergue de Rocafort. No se ha cerrado, se está acondicionando y mejorando para poder dar una mejor calidad de vida a las personas sin hogar y atenderlas en mejores condiciones».

Ha añadido que «como está en Rocafort, estamos en conversaciones con ese Ayuntamiento para que se le otorgue la licencia porque el gobierno de izquierdas lo tenía sin licencia. Y el Ayuntamiento de Valencia está haciendo un esfuerzo, junto con otras entidades, para aumentar el número de plazas y atender a las personas sin hogar».