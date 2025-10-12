Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Patrulla de la Policía Local de Valencia, avisando el pasado sábado del cierre del Jardín del Turia. Ayto. Valencia

El Ayuntamiento de Valencia reabre los parques, jardines y cementerios tras el episodio de lluvias

Con el cambio de la alerta, primero amarilla y ahora a verde, también se pueden retomar las actividades deportivas al aire libre

Lola Soriano Pons

Valencia

Domingo, 12 de octubre 2025, 13:28

El Ayuntamiento de Valencia informa que, tras los episodios de lluvias vividos este fin de semana, este domingo ya se reabren al público los parques, jardines y también los cementerios de la ciudad.

La decisión se toma después de que este domingo se haya bajado la alerta por lluvias de naranja a amarilla, a las 12.42 horas, y poco después, en concreto a las 13 horas, se ha informado que directamente se desactiva la alerta por lluvias.

También se permite ya retomar las actividades deportivas al aire libre, porque se el 112 ha actualizado la información sobre preemergencias meteorológicas y establece el fin de las alertas por llucias y tormentas en Valencia.

Cabe recordar que este pasado sábado, una patrulla de la Policía Local de Valencia recorrió las instalaciones del Jardín del Turia para advertir, megáfono en mano, que esta amplia zona verde también estaba cerrada al público para evitar complicaciones por el agua o por la caída de árboles.

Tampoco hay que olvidar que el sábado, operarios del Ciclo Integral del Agua, Bomberos y Policía Local tuvieron que desviar el agua que se salió de la acequia de Favara hacia un colector, para reducir el agua que estaba saturando dos calles de la pedanía de La Torre.

Ya este domingo, cuando ha decaído la alerta, la ciudad de Valencia vuelve a la normalidad.

