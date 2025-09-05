El Ayuntamiento de Valencia ya ha invertido 70 millones al cierre de agosto

Setenta millones en inversiones. Ese es el nivel de ejecución que lleva realizado el Ayuntamiento de Valencia a cierre del mes de agosto. Así lo ... ha anunciado la teniente de alcalde y concejala de Hacienda, María José Ferrar San Segundo, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Tal como ha detallado, los datos de ejecución del presupuesto municipal a 30 de agosto reflejan que el periodo estival no ha frenado el ritmo de ejecución de las inversiones del Ayuntamiento de Valencia,. La edil se ha hecho eco de las cifras de ejecución de las inversiones reales y transferencias de capital (capítulos 6 y 7 del presupuesto de gastos) tras los ocho primeros meses del año, que ascienden a 70.125.472,19 euros.

Como ha destacado la también primera teniente de Alcalde, «los más de 70 millones de euros de inversión al cierre del pasado mes de agosto, suponen 10 millones de euros más que los 60 ejecutados por Compromís y PSOE en el mismo periodo de su último año gobernado por entero, el 2022, lo que representa un incremento del 16,84%».

Como ha añadido la edil, «la diferencia es tremendamente significativa si se compara con los 36 millones que el ejecutivo anterior había invertido al cierre de agosto de 2021, lo que supone un 94,79% más de inversión por parte del actual equipo de Gobierno encabezado por la Alcaldesa María José Catalá».

El incremento también resulta notable con respecto a los ocho primeros meses de 2023, año en que PSOE y Compromis gobernaron hasta el 17 de junio, cuando María José Catalá tomó posesión, accedió a la Alcaldía y formó Gobierno tras ganar las elecciones celebradas en el mes de mayo. A 30 de agosto de 2023, la ejecución de inversiones ascendió a 64,2 millones. Es decir, 5,89 millones menos de lo ejecutado en el presente ejercicio.

«En definitiva, los datos de ejecución presupuestaria a 30 de agosto refrendan la buena senda que hemos ido viendo a lo largo de todo el 2025. Al tiempo que mantenemos la mayor rebaja fiscal de la historia de este Ayuntamiento y seguimos reduciendo deuda, alcanzamos los mayores niveles de inversión en nuestros barrios y pedanías», ha esgrimido la responsable de Hacienda y Presupuestos.

Ferrer San Segundo ha puesto también en valor el mayor importe licitado y adjudicado en comparación con ejercicios anteriores. Parámetros que, según ha apuntado, confirman la tendencia y ponen de manifiesto la buena gestión del actual equipo de gobierno.

En concreto, el importe licitado en inversiones reales y transferencias de capital alcanza al cierre de agosto 265,58 millones de euros, mientras que lo adjudicado llega ya a 219,46 millones. Sin embargo, según ha señalado la concejal, «a estas alturas del ejercicio presupuestario, el anterior gobierno en sus últimos años gobernados íntegramente (2022 y 2021) había licitado 159 y 112,32, mientras que las adjudicaciones llegaban únicamente a 127 y 97,55 millones».

«Es evidente que el Gobierno de María José Catalá es más eficiente y eficaz, pues los datos de ejecución presupuestaria confirman que seguimos licitando con mayor agilidad y adjudicando más. Con planificación, trabajo e impulso conseguimos que los vecinos de nuestros barrios y pedanías puedan disfrutar antes de las inversiones y mejoras en su entorno, y, además, bajando impuestos, y aún así, reduciendo deuda», ha concluido.