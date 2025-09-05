Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La teniente de alcalde María José Ferrer San Segundo, junto al edil de Urbanismo, Juan Giner (d) y el edil del Ciclo Integral del Agua, Carlos Mundina. Ayto. Valencia

El Ayuntamiento de Valencia ya ha invertido 70 millones al cierre de agosto

La edil de Hacienda defiende su gestión y recuerda que el nivel de ejecución del gobierno anterior fue 10 millones menor en 2022 y con 36 millones menos en 2021

L. S.

Valencia

Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:29

Setenta millones en inversiones. Ese es el nivel de ejecución que lleva realizado el Ayuntamiento de Valencia a cierre del mes de agosto. Así lo ... ha anunciado la teniente de alcalde y concejala de Hacienda, María José Ferrar San Segundo, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

