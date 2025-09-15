El Ayuntamiento de Valencia lleva a la Fiscalía los cinco empadronamientos ilegales detectados

Ya está firmado. El gobierno de Catalá ha firmado este lunes el expediente para dar traslado a la Fiscalía Provincial de Valencia los empadronamientos ilegales ... detectados en Valencia, tal como adelantó LAS PROVINCIAS.

El portavoz del gobierno local, Juan Carlos Caballero, ha detallado que «este verano hemos detectado cinco casos de empadronamientos falsificados y hemos firmado el expediente para informar del caso a la Fiscalía. Lo vamos a remitir con todos los informes para que lo estudie y lo persiga».

Según ha detallado se trata de cinco casos de «empadronamientos fraudulentos que hemos podido confirmar con el servicio de Informática. Y hemos hecho un paquete con los cinco casos que se van a remitir a la Fiscalía».

Según ha argumentado se trata de casos «donde venían con documentos para hacer un cambio de empadronamiento y para actualizarlo se pide el anterior y esto no constaba en la base de datos. Se enviaron los casos nada más lo detectaron los funcionarios al servicio de Informática del Ayuntamiento de Valencia para validar la autenticidad de la firma y se vio que el documento no era legal. Eran documentos alterados, falsificados y nos llamó la atención que en alguno de ellos nos dijeron que les habían pedido dinero pra realizar ese documento».

Acto seguido Caballero ha lanzado un aviso a navegantes, por si la presunta red de estafadores pretende seguir actuando: «Vamos a redoblar la vigilancia por parte de todos los funcionarios». Ha explicado que «tanto los servicios públicos, como los funcionarios y el Ayuntamiento vamos a estar muy pendientes y tenemos la obligación de ponerlo en conocimiento de la Justicia».

Fechas y comprobaciones

En cuanto al escrito con los informes remitidos a la Fiscalía, el Ayuntamiento de Valencia expone que fue el pasado 9 de julio de 2025 cuando «comparece en las oficinas de padrón dependientes del Servicio de Registro y Población, una persona para que se le expida un certificado de empadronamiento, mostrando un certificado previo a su nombre y su pasaporte».

Según relatan a la Fiscalía, «en ese momento se le informa, tras consultar los datos disponibles en la aplicación informática de gestión del Padrón municipal, que no puede emitirse el certificado solicitado, por cuanto no constan datos de su empadronamiento en la ciudad de Valencia, advirtiéndole que el certificado previo que presenta puede que no sea auténtico y que haya sido manipulado».

Asimismo, se le indicó al solicitante que «si así lo estima oportuno, puede realizar su solicitud por escrito, presentando en ese mismo momento la instancia, junto con una copia del certificado previo y de su pasaporte, generándose para la tramitación de las actuaciones».

También describen que «ante la situación de posible manipulación del certificado presentado, se da traslado del documento al Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicación de esta Corporación, que en fecha 28 de julio de 2025 emite informe, en el que concluye que: «junto con las averiguaciones que ese servicio ha realizado consultando la base de datos del padrón municipal, nos permite deducir sin ninguna duda que dicho documento es falso».

Ya el día 18 de julio de 2025 comparece en las oficinas de padrón dependientes del Servicio de Registro y Población otra persona con la misma situación. De igual modo, se coteja con el Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicación de esta Corporación, que también concluye que se trata de un documento falso.

El Ayuntamiento informa a la Fiscalía que fue a finales de agosto y principios de septiembre cuando se han tenido conocimiento «de otros tres nuevos casos, en los que los interesados, tras informarles de la posible manipulación de los certificados previos que muestran, deciden no presentar ninguna solicitud, pero facilitan una copia de los documentos mostrados».

El Consistorio, igualmente informa a la Fiscalía de que los expedientes se han agrupado en un único expediente «con la finalidad de comunicarlo a la Fiscalía para que, si así lo estima, se practiquen las diligencias de investigación precisas para la comprobación de los hechos, por si fueran constitutivos de delito, dando traslado a la Asesoría Jurídica Municipal para su seguimiento y ejercicio de las acciones que en su caso corresponda».