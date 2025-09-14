Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Dos personas esperan su turno en las oficinas del padrón del Ayuntamiento de Valencia.

El Ayuntamiento de Valencia detecta una red para empadronar con documentos falsos a cambio de 1.500 euros

El expediente se va a trasladar a la Fiscalía después de localizar cinco casos durante este verano que presentaban el mismo certificado irregular

Héctor Esteban

Héctor Esteban

Valencia

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:46

Dinero a cambio de un número en el padrón. Un fraude que ha sido detectado por el Ayuntamiento de Valencia en los últimos meses ... y del que se va a dar traslado a la Fiscalía con el objetivo de que se pueda llegar al origen del problema. Al menos, según ha podido saber LAS PROVINCIAS, se han localizado cinco casos, aunque es posible que haya varios más. Por eso, el Consistorio va a trasladar el caso al Ministerio Público con el objetivo de que investigue si detrás hay una red organizada que a cambio de importantes cantidades de dinero ha falsificado los certificados de empadronamientos. Todos los casos detectados, según las mismas fuentes, corresponden a ciudadanos extranjeros.

