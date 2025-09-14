El Ayuntamiento de Valencia detecta una red para empadronar con documentos falsos a cambio de 1.500 euros

Dinero a cambio de un número en el padrón. Un fraude que ha sido detectado por el Ayuntamiento de Valencia en los últimos meses ... y del que se va a dar traslado a la Fiscalía con el objetivo de que se pueda llegar al origen del problema. Al menos, según ha podido saber LAS PROVINCIAS, se han localizado cinco casos, aunque es posible que haya varios más. Por eso, el Consistorio va a trasladar el caso al Ministerio Público con el objetivo de que investigue si detrás hay una red organizada que a cambio de importantes cantidades de dinero ha falsificado los certificados de empadronamientos. Todos los casos detectados, según las mismas fuentes, corresponden a ciudadanos extranjeros.

El modus operandi era el mismo en todo los casos. A principios de julio, un ciudadano se personó en el servicio de Registro y Población del Ayuntamiento para que se le expidiera un certificado de empadronamiento. En ese momento, mostró su pasaporte y un documento previo del padrón como aval de que ya estaba censado en la capital.

Tras la oportuna comprobación por parte de los servicios municipales, se le comunicó a esa persona que no se le podía entregar el nuevo certificado de empadronamiento porque el documento previo que presentaba no estaba recogido en la base de datos, por lo que en principio el solicitante nunca había estado en el censo poblacional de la ciudad de Valencia y se le advirtió de que el documento podría ser falso.

Este primer caso se remitió al Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicación, que tras examinarlo determinó que la documentación había sido manipulada y que el certificado previo era totalmente falso.

Este, localizado a principios del mes de julio, fue el primer caso de un goteo de peticiones que se produjeron a finales de julio, agosto e incluso en este mismo mes septiembre hasta llegar a un total de cinco solicitudes similares.

Una de las pistas para detectar la falsedad fue que las personas, todas ellas de nacionalidad extranjera, presentaban un documento ejecutado con la misma plantilla, lo que de inmediato hacía saltar todas las alertas. Estas personas se mostraron colaboradoras en todo momento y aportaron los documentos que llevaban para poder así facilitar toda la investigación.

A mediados de julio llegó otro interesado con la misma pauta que el caso inicial: un documento como certificado previo de empadronamiento, su pasaporte y la solicitud de un nuevo certificado para que se renovara su censo. Los funcionarios, alertados ya por el caso que se había detectado unos días antes, trasladaron también este nuevo caso al Servicio de Tecnologías de la Información y Comunicación, que determinó que era un documento falso e idéntico al localizado a principios del mes de julio.

En agosto y septiembre, como ha podido comprobar este diario, se llegaron a cursar otras tres peticiones. Desde el servicio del padrón se les informó, sólo con el visionado de los documentos, que podían haber sido víctimas de una estafa. Los afectados, que finalmente no cursaron ningún petición, no tuvieron ningún problema en aportar las pruebas manipuladas para sustentar las posibles acciones legales que el Ayuntamiento de Valencia pudiera tomar ante la cascada de peticiones de empadronamiento ilegal.

Todas estas pruebas se han agrupado en un sólo expediente que, según ha confirmado este periódico, se va a trasladar a la Fiscalía para que inicie una investigación para llegar al punto inicial de esta posible trama de empadronamientos fraudulentos. Al parecer, y según apuntan las fuentes consultadas, los pagos que han podido hacer estas personas para beneficiarse de la documentación falsa podría oscilar entre los 1.500 y los 2.000 euros.

Ahora también habrá que determinar si el caso detectado a principios de julio es el primero que se ha dado o si se ha podido colar en el Ayuntamiento algún otro que haya podido saltar los controles de seguridad. El hecho de que las plantillas de los documentos sea la misma e incluso la firma es uno de los datos que demuestran la manipulación de toda la documentación.

La detección de este tipo de operaciones fraudulentas por parte de gente que extorsiona a otros a cambio de una alta cantidad de dinero no es un hecho aislado, ya que tanto en la Comunitat Valenciana como en el resto de España se han dado casos de este tipo. Una de las últimas actuaciones policiales se dio en Xàtiva a finales de junio para poner fin a una organización que en los últimos años había falsificado 250 empadronamientos. Una red que cobraba 350 euros por los servicios prestados.

En este caso, la voz de alarma también se dio desde el Ayuntamiento de Xàtiva, ya que los funcionarios detectaron posibles manipulaciones en los documentos y tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil iniciaron una investigación que dio sus frutos un año después. Una mujer y sus dos hijas fueron detenidas por liderar la red en la capital de la Costera. En Valencia, la apertura del expediente es el paso previo para iniciar una investigación que lleve al origen de la posible trama de los documentos falsos.