El Ayuntamiento de Valencia culmina la compra del edificio de La Torre por el que se interesó un fondo buitre El Consistorio formaliza la propiedad municipal del inmueble adquirido por tanteo y retracto para destinarlo a 134 viviendas públicas

Pablo Alcaraz Valencia Viernes, 14 de noviembre 2025, 16:31 Comenta Compartir

Punto final al culebrón del edificio del barrio de Sociópolis en La Torre por el que se interesó un fondo buitre. Tras conocerse este interés, el Ayuntamiento de Valencia movió ficha y activó el derecho de adquisición preferente por tanteo y retracto para que acabara siendo propiedad municipal. La Junta de Gobierno Local de este viernes ha hecho pública la escritura de compra que hará que las 134 viviendas con las que está equipado este inmueble estén bajo protección pública.

Según ha comentado el portavoz municipal, Juan Carlos Caballero, la operación se ha saldado con un valor cercano a los nueve millones de euros y demuestra «la absoluta prioridad» que tiene el problema de la vivienda en la ciudad para el equipo de gobierno liderado por María José Catalá.

«Queremos que los valencianos puedan vivir aquí y tengan oportunidades para poder emanciparse, especialmente la gente joven», ha comentado a este respecto Caballero que también ha aseverado que el Consistorio quiere tener un mayor grado de «sensibilidad» para con las familias más vulnerables.

En este sentido, el portavoz del equipo de gobierno local ha recordado que la ampliación del parque público de viviendas de Valencia proyectada en el programa '+ Vivienda' se hace construyendo nuevos inmuebles o adquiriendo edificios ya construidos por la vía de la permuta o por el tanteo y retracto, la fórmula escogida en la compra del edificio de La Torre.

«Ahora parece que a la izquierda le preocupe el tema de la vivienda. Quiere culpar a la alcaldesa del problema que ellos generaron», ha incidido Caballero sobre la gestión del Rialto en esta materia. Además, ha a recordado que PSPV y Compromís construyeron cerca de una quincena de viviendas públicas así como que renunció a comprar 808 inmuebles en sus dos últimos años de mandato, según informó LAS PROVINCIAS.

«Hemos comprado 265, lo que supone un incremento del 2.208%», ha afeado tildando este desfase respecto al Rialto como una «diferencia abismal que deja muy claro claro, cuál es el posicionamiento y el compromiso de la alcaldesa de Valencia». Según Caballero, Catalá fijó el problema de la vivienda «como uno de los asuntos más importantes para resolver en esta legislatura» mientras que durante las dos legislaturas de Joan Ribó al frente del Consistorio su gobierno «no hizo nada».