El Ayuntamiento adquiere por 9 millones el edificio de La Torre que quería comprar un fondo buitre El Consistorio ha ejercido el derecho de tanteo para evitar el desahucios de los vecinos y aumentar el parque de pisos en alquiler asequible

Edificio que comprará el Ayuntamiento de Valencia en La Torre, en cuyos bajos hay apartamentos turísticos.

Lola Soriano Pons Valñencia Viernes, 24 de octubre 2025, 13:29 | Actualizado 13:57h.

134 viviendas más entran en el parque de inmuebles del Ayuntamiento de Valencia, ya que el Consistorio ha ejercido el derecho de tanteo y ha adquirido por 9 millones de euros (9.004.690,10 euros) una finca de la pedanía de La Torre que quería adquirir un fondo buitre.

Tal como ha explicado el portavoz del gobierno municipal, Juan Carlos Caballero, «la compra de este edificio de 134 viviendas viene a dar respuesta a la hoja de ruta que marcó a principios de legislatura la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que indicó que uno de los ejes prioritarios era la vivienda».

Caballero ha recordado que primero pasó por pleno la modificación presupuestaria para poder efectuar la compra y tener asignados recursos, «un tema que contó con los votos en contra del PSPV y Compromís se abstuvo, pero se consiguió modificar los presupuestos para poder llevarlo a cabo».

Por eso, según el portavoz municipal, «damos un nuevo paso para ayudar a los vecinos para evitar que sean desahuciados y garantizar el acceso a la vivienda con precios asequibles, aumentando de este modo, las viviendas de uso social y los alquileres asequibles».

Tal como ha añadido la compra ha permitido adquirir 134 viviendas, 76 plazas de parking y 60 trasteros.

Caballero ha recordado que «lo que no queremos como Ayuntamiento, es que los valencianos tengan que salir de la ciudad porque no pueden asumir los precios de las viviendas. Queremos que sigan viviendo aquí y esta medida se suma a las que estamos llevando a cabo con el 'Plan + Vivienda' en el que estamos trabajando de manera intensa, y sin descartar ninguna oportunidad que pueda ser interesante para dotar a la ciudad de más viviendas protegidas».

El proceso arrancó el pasado mes de mayo cuando desde la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda se comunicó al Ayuntamiento de València la intención de la mercantil Inmo Criteria Arrendamiento SLU de transmitir a la firma Ktesios Real Estate Socimi SA, 134 viviendas, 76 plazas de aparcamiento y 60 trasteros, sitos en la calle Paz Azzati Cutanda, nº 4. Precisamente, esta comunicación se produjo a los efectos del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto cedidos previamente por la Generalitat a la Corporación Municipal.

La idoneidad de dichos inmuebles quedó acreditada en el informe emitido por la Sección

Técnica del Servicio de Vivienda el 12 de junio de 2025, en el que se manifiesta que «las viviendas y anexos sí reúnen los requisitos técnicos, urbanísticos, arquitectónicos, funcionales, económicos y de habitabilidad establecidos a efectos de ejercer el derecho de tanteo«. Además, en el informe se hace constar que el precio de venta comunicado (9.000.000,00 euros) resulta ser inferior tanto al valor de mercado (28.043.061,27 euros), como al precio máximo de venta establecido para las viviendas de protección pública (19.977.806,40 euros).