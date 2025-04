El Ayuntamiento cambia los presupuestos participativos para evitar proyectos polémicos e irrealizables en Valencia

Los vecinos empadronados en Valencia podrán presentar propuestas para los proyectos participativos a partir del próximo martes, Se trata de la octava edición de este ... proyecto que antes se llamaba DecidimVLC y que ahora pasa a denominarse VLCParticipa.

La presente edicición es la primera que impulsa el gobierno de María José Catalá, ya que el resto eran del anterior gobierno local, y una de las novedades, tal como ha anunciado la concejala de Recursos Técnicos y Participación, Julia Climent, es que se podrá votar en contra de las propuestas formuladas en la fase inicial.

De este modo, tal como ha añadido Climent, «se podrá detectar propuestas presentadas que resulten polémicas, que no gusten a la mayoría del barrio» y, de este modo, se trata de resolver situaciones complicadas registradas en el pasado. Como ejemplo, la concejala ha recordado los arcos chinos que una persona propuso poner en la Roqueta y que finalmente no se han ejecutado porque mucha gente del barrio estaba totalmente en contra.

Sobre este asunto, Climent, ha explicado que «fue una propuesta polémica porque lo fue, no porque lo diga yo. Con esta mejora de las bases se trata de corregir estas situaciones»,

También ha citado otros proyectos que no gustaron en algunos barrios como «el carril bici de Reino de Valencia o en Campanar, que se proponía un centro cívico y cultural pero buena parte del barrio consideró que no era prioritario».

En este nuevo modelo de presupuestos participativos también se quiere poner fin a la aprobación de proyectos irrealizables porque superan el coste, porque no son competencia municipal o porque entran en conflicto con otra administración.

De hecho, Climent ha recordado que cuando llegaron en 2023 al gobierno, «nos encontramos con 259 proyectos aprobados en los presupuestos participativos sin ejecutar y ahora hemos ido trabajando y sólo quedan cien que están en fase de inicio, en licitación o que se licitarán en breve».

Ha destacado que de esos 259 proyectos hay varios que han detectado que serán irrealizables, «como la iniciativa de poner lavabos públicos en las playas de Valencia». Ha argumentado que «dependía de la Demarcación de Costas y no se ha podido llevar a cabo porque Costas los ha rechazado».

De igual modo, ha recordado que otra propuesta aprobada fue soterrar contenedores en la ciudad «y sólo se ha podido hacer en tres barrios». Y ha citado otros ejemplos como la instalación de sanitarios en el jardín de Ayora, que no se puede hacer porque es un espacio protegido; o la recuperación de un abrevadero en Benimàmet, que tampoco se puede hacer realidad porque está dentro de un Plan de Actuación Integrada (PAI) o «la ampliación de aceras en la calle Cuenca, porque en el futuro irá un carril bici».

Si la primeras fase del proceso participativo comienza el martes 29 de abril y se podrá hacer hasta el 31 de mayo, será en la fase final, a partir de septiembre, cuando la gente podrá votar en contra de aquella iniciativa presentada que no les guste, para así detectar los asuntos polémicos.

Climent asegura que han estado estudiando modelos de otras ciudades donde se contempla el voto en contra como en Madrid,Zaragoza o Cascais, en Portugal.

Para presentar iniciativas hay que estar empadronado en Valencia y ser mayor de 16 años. Climent ha detallado que se ha simplificado el procedimiento de presentación y votación. «Antes el registro era más complicado y ahora se comprueba el empadronamiento y la edad».

Podrán participar mayores de 16 años empadronados en Valencia con hasta tres propuestas; asociaciones o colectivos con otras tres propuestas y los grupos de trabajo de las juntas municipales podrán presentar hasta cinco.

La segunda fase, la de apoyos, será del 1 al 22 de junio. «Para cada iniciativa presentada se precisarán 30 apoyos de distrito y 15 en el caso de las pedanías», según la edil.

En la tercera fase, la de validación, los técnicos hacen una valoración de la viabilidad técnica y económica y las que pasan este filtro van a la fase de votación final. «Los técnicos analizarán el coste, que no supere la asignación por distrito, que lo que proponga sea competencia del Ayuntamiento; que no entre en conflicto con otros trabajos realizados por el Ayuntamiento u otra administración y que no haya ninguna normativa que impida que se realicey que sea una inversión de verdad y perdurable en el tiempo, como obras, rehabilitaciones o adquisición de suministros», ha enumerado.

La cuarta fase será en septiembre, con las votaciones. Y una de las novedades es que se recupera el voto presencial, como en la primera y segunda edición. Según Climent el objetivo es que las personas mayores o con problemas de conexión tecnológica puedan también emitir su voto, y así ampliamos la participación.

Los presupuestos participativos contarán con 16 millones de euros y será para un periodo de dos años y se ha hecho una asignación inicial de 160.000 euros por distrito, y el resto hasta los 16 millones se ha hecho un reparto ponderado. «Los 11,5 millones se han repartido de forma proporcional en función de los empadronados mayores de 16 años y de la renta media por distritos. Ha sido la Oficina de Estadística del Ayuntamiento la que ha calculado estos términos».

Reparto por distritos

Por distritos, Ciutat Vella contará con 395.154 euros; Ensnche con 485.894 euros; Extramuros 640.588 euros; Campanar con 623.387 euros; Zaidía con 921. 957 euros; Pla del Real con 380.571 euros.

En el caso de Olivereta, recibirán 1.183.678 euros; Patraix tendrá 1.098.609 euros; Jesús, 1.157.550 euros; Quatre Carreres, será el que más recibirá, en concreto, 1.475.031 euros; Poblados Marítimos tendrá 1.205.469 euros; Camins al Grau un total de 1.098.609 euros; Algirós 586.341 euros; Benimaclet, 510.618 euros; Rascanya 1.256.663 euros; Benicalap, 1.103.863 euros; Pobles del Nord 373.506 euros; Pobles de l'Oest, 692.676 euros y Pobles del Sud trendrá 896.387 euros.

Además, se ha hecho una contratación externa para actualizar la web, para mejorar la página web, hacerla más ágil, dinámica e intuitiva y se hará una campaña de difusión. «De hecho, hemos enviado información a 400 asociaciones y entidades culturales y sociales e incluso a colegios e institutos, porque los alumnos a partir de 16 años pueden presentar también propuestas interesantes», ha indicado la edil.