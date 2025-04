El Ayuntamiento investiga la muerte en una semana de las dos cisnes de Viveros

Álex Serrano López Valencia Sábado, 5 de abril 2025, 20:45 Comenta Compartir

Los veterinarios del Ayuntamiento de Valencia investigan la muerte de los dos cisnes de Viveros, dos hembras, que han fallecido en apenas una semana. El viernes día 28 murió una, de color negro, y este sábado lo ha hecho la otra, blanca. Fuentes de Parques y Jardines explican que se han retirado los cadáveres para practicarles la necropsia, aunque la hipótesis de los científicos es que ambas fallecieron por causas naturales: tenían cerca de veinte años.

Los servicios municipales fueron alertados del estado de los animales por una pareja de visitantes, asidua al lago, que llegó a pasar casi seis horas a pie de estanque para comprobar cómo se encontraban las cisnes. Aseguran que el trato que les dispensan desde Viveros no es el mejor: «Hemos tenido que ir en varias ocasiones para pedir que vinieran a verlas». Comentan que han estado «muy pendientes» de los animales. De hecho, el viernes fueron a ver a la cisne blanca. «La encontramos muy rara, nosotros no somos veterinarios, pero la actitud de la cisne era evidente que no era normal y que estaba enferma. Apenas estuvo en el lago, hacía los mismos gestos con el pico que una semana antes ya había hecho lago cisne negra antes de fallecer, y además no quería comer, y se le notaba que no estaba bien», cuentan.

«Dimos parte y la respuesta que obtuvimos fue un poco en primer lugar tratarnos como si fuéramos unos pesados, e incluso se llegó a decir por parte de la responsable del parque de manera jocosa -y al respecto del hecho de que la cisne no comía- 'que será que no quiere comer porque está muy bien alimentada'. Cuando ello es incierto pues es una cisne que siempre quería comer», explica la pareja, que tiene en su poder vídeos que demuestran el apetito del animal. De hecho, el pasado 29 de marzo llegó a hacer un nido con huevos, que los veterinarios del parque tuvieron que retirar tras la protesta de esta pareja. El día 2 ya vieron que la cisne blanca tenía la pata en una postura anormal, y avisaron a los técnicos.

Las dos cisnes, en el lago en enero. LP

Los visitantes denuncian que la responsable que les atendió, «a pesar de la petición que le hicimos de que acudiera al estanque a ver por sus propios ojos el estado de la cisne blanca», no acudió al lago «alegando que a las 14 horas iría un veterinario a ver a unos pájaros y de paso le echaría un vistazo, pero a pesar de que le informamos que la cisne no estaba nada bien, fue incapaz de acercarse al estanque», lamentan. En la tarde del viernes volvieron al parque y volvieron a comprobar el mal estado del animal. «Se mostraba enferma y no se movía apenas», critican. Aseguran que no tenía ni fuerzas para salir del lago, donde entró tras horas en tierra.

Volvieron a la alquería de Viveros, donde están las oficinas del Organismo Autónomo de Parques y Jardines. «Nos dijeron que sí que había pasado un veterinario a verla a la cisne y que estaba perfectamente, cosa que nos chocó mucho porque evidentemente la cisne se encontraba muy enferma, extremo que pudimos comprobar nosotros mismos sin ser veterinarios ni expertos en cisnes», insiste esta pareja, que se quedó bastante preocupada. Ha sido este sábado cuando se han encontrado a la cisne «fallecida flotando en un laguito pequeño que hay dentro del estanque». Eso ha pasado a las 10 horas: «Ni siquiera se habían molestado en ir esta mañana a comprobar cómo se encontraba».

Desde la concejalía de Parques y Jardines que dirige José Gosálbez explican que el animal fallecido se ha retirado este sábado por la mañana, cuando los veterinarios se lo han llevado para analizar las causas de la muerte, como se hizo la semana pasada con la cisne negra. La hipótesis que manejan en el Consistorio es que fallecieron por edad. «Tenían más de 20 años», indican. Pero los visitantes no las tienen todas consigo: «Hacían los mismos gestos, estiraban el cuello, lo dejaban rígido y metían la cabeza en el agua». Aseguran que técnicos de Viveros les han explicado que la cisne negra murió «porque le falló el hígado».

En 2018, las entonces concejalas de Parques y Jardines, Pilar Soriano, y Bienestar Animal, Glòria Tello, soltaron un cisne negro en Viveros. Este animal residía en el parque pero no era raro que saliera del mismo, por lo que tuvo que ser retornado al estanque en varias ocasiones tras ser hallado deambulando por los alrededores de Valencia por aficionados a la ornitología.