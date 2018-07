El autor del polémico mural de Jesuitas es ilustrador electoral de Compromís El artista, Elías Taño, durante el pintado de la obra el domingo pasado. / juan j. monzó Elías Taño, canario afincado en Valencia, firmó la imagen corporativa de «A la valenciana» y de las Fallas de 2016 ÁLEX SERRANO Viernes, 27 julio 2018, 14:38

Elías Taño, autor del mural a favor de los condenados por apalizar a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua, ha trabajado como diseñador para Compromís y la Generalitat que preside Ximo Puig en, al menos, tres ocasiones. Fue el autor de la imagen de la campaña de «A la valenciana», la coalición de Compromís y Podemos para las elecciones generales de 2016; pintó las persianas metálicas de la sede de la formación nacionalista en la plaza de El Pilar; y firmó la imagen promocional de las Fallas del mismo año para la Generalitat, tal como ha podido comprobar este diario.

Cabe recordar, en este sentido, que apenas pasaron seis horas desde que el Consistorio ofreció cinco muros, entre ellos el de Jesuitas, a Taño y se autorizó la pintura del mural, siempre que no contuviera ninguna referencia a «sexismo, machismo, fascismo o delitos de odio», tal como denunció ayer el grupo municipal popular durante el pleno de julio. El día 22 se pintó el mural, con permiso municipal y con la asistencia de la madre de uno de los agresores de Alsasua.

Este diario se puso ayer en contacto con el artista. Preguntado sobre cuántas campañas había hecho para Compromís, no quiso contestar, pero sí explicó que no tiene «ninguna relación» con el partido. «La única relación que tenemos es a raíz de un compañero de Podemos, Tomas Gorria. Hemos trabajado con Compromís a raíz de llamadas para determinados proyectos y tenemos una relación de proveedor», explicó Taño, que añadió: «A pesar de mi activismo político, soy un profesional y trabajo para quien me contrata y me paga».

El Consistorio autorizó la nueva pintada apenas seis horas después de ofrecer al artista un muro

El artista canario, afincado en Valencia desde hace más de una década, también descartó tener «vinculación con ningún partido». «He trabajado con ellos como con cualquier otro partido y como cualquier otro dibujante y con gobiernos de todo signo político», explicó Taño a LAS PROVINCIAS.

El logo de A la valenciana. / Manuel Molines

Entre la obra de este pintor, además de los afiches firmados para Compromís, se pueden encontrar otros carteles que evidencian su activismo político y su relación con la ciudad. En su página web oficial se pueden encontrar carteles sobre Ovidi Montllor, para librerías valencianas o para la Factoria d'Il·lustració a Patraix, entre otros.

Sin embargo, Taño saltó a la fama para la mayoría de la sociedad cuando pintó un mural también sobre la sentencia contra los agresores de Alsasua el pasado 11 de julio en el barrio de El Carmen. Este mural, muy parecido al de Jesuitas, fue borrado por la contrata municipal de limpieza, que ha sido sancionada con 300 euros por borrar la pintada sin consultar previamente. Rápidamente, la concejala Pilar Soriano, encargada de Limpieza Urbana, se apresuró a explicar a través de las redes sociales que la empresa no les había consultado sobre el borrado del mural, les pidió explicaciones y anunció que ofrecería un espacio para el mural de Elías Taño, todo en el plazo de 12 horas que van entre las 22 horas del 11 de julio y las 10 del día siguiente.

Esta posición de Soriano entronca con la del alcalde, Joan Ribó, que el pasado martes calificó de «serpiente de verano» la polémica del mural, dijo que no estaba «ni a favor ni en contra» y dijo que borrar el mural también era libertad de expresión, lo que le valió las críticas no sólo de la oposición sino de sus dos socios en el tripartito, tanto PSPV como València en Comú, que criticaron las palabras del primer edil.