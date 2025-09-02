Aumsa licita la gestión de los parkings del edificio Veles e Vents, los tinglados 4 y 5 del puerto y el aparcamiento del mercado del Cabanyal

La empresa municipal Aumsa ha sacado una nueva licitación para que sea una única empresa la que gestione tres zonas de aparcamientos públicos municipales del ... Marítimo.

En el concurso se incluye en una úniga gestión el aparcamiento subterráneo del edifcio Veles e Vents, en la Marina de Valencia; también los aparcamientos en superficie que hay ubicados junto a los tinglados 4 y 5 del Puerto y, por último, el parking subterráneo de Martí Grajales, en el Cabanyal.

Desde Aumsa explican que el objetivo es «mejorar el servicio a los usuarios, aumentar el mantenimiento y conservación de las instalaciones y optimizar los trabajos para garantizar un óptimo funcionamiento de los parkings».

La licitación ha sido aprobada por el Consejo de Administración de Aumsa, y según ha explicado el concejal de Urbanismo y presidente de Aumsa, Juan Giner, «la administración tiene que buscar mejorar sus servicios públicos a la vez que optimiza los recursos y apostar por una gestión más eficaz y rentable. Y por este motivo, Aumsa va a gestionar íntegramente tres aparcamientos que, por su cercanía, permite aunar esfuerzos, coordinar los trabajos y mejorar el servicio que se ofrece a los usuarios que todos los días utilizan las instalaciones de estos tres parkings».

La duración inicial del contrato, con un presupuesto base de licitación de 1.878.746,83 euros, es de tres años, con la posibilidad de prorrogar el contrato por anualidades, hasta un máximo de dos años, de forma que la duración total del contrato no pueda exceder los cinco años.

«Con esta iniciativa, ha continuado Juan Giner, buscamos mejorar el servicio de los tres parkings que son necesarios para reforzar el funcionamiento y desarrollo tanto del mercado del Cabanyal como de la apuesta empresarial y tecnológica de la Marina de Valencia».

Con esta nueva licitación se unificarán los trabajos de gestión económico-administrativo, la atención al público, el cuidad de los cajeros y de las instalaciones, el mantenimiento de los puntos de recarga de vehículos eléctricos o la incorporación de nuevos puntos, los equipos de control de acceso, los circuitos de vigilancia o la limpieza de los espacios de forma que se mejore el servicio de aparcamiento de estos tres aparcamientos las 24 horas durante todo el año.